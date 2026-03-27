La secretaria del piloto que facturó el vuelo de Adorni ratificó que el viaje lo pagó el periodista Grandío

La causa por el vuelo en un avión privado de Manuel Adorni avanza con la declaración de la segunda testigo. La secretaria del piloto que facturó el viaje de regreso desde Punta del Este a Buenos Aires ratificó que el vuelo fue abonado por el periodista Marcelo Grandio. Esta declaración contradice la versión del jefe de Gabinete.

La secretaria declaró que se había tratado de una “invitación de Marcelo Grandio” cuando se refirió al pago de los vuelos.

La testigo había mantenido conversaciones vía WhatsApp con el periodista Marcelo Grandio, quien es amigo de Adorni, para vender el pasaje desde Punta del Este, 17 de febrero.

Ayer el piloto Agustín Issin Hansen, quien como broker le compró a la firma aeronáutica Alpha Centauri diez viajes por 42.250 dólares se había presentado ante el juez Ariel Lijo. Uno de esos traslados fue adquirido por Grandio, a través de su productora Imhouse S.A. y usado por Adorni. La factura fue emitida el 9 de marzo por alrededor de 3.000 dólares para ese tramo.

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Issin pidió declarar ante el juez al verse mencionado en la causa. Es quien facturó el vuelo de regreso y manifestó que ese pasaje junto al de ida habían sido abonados por Grandio.

En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete aseguró que él se hizo cargo de sus gastos y los de su familia. El testimonio del piloto Issin contradice esa versión.

La Justicia debe determinar si el presunto pago de Grandio respondió a una suerte de retribución de favores con Adorni por sus contratos con la TV Pública. Esa es una de las teorías de la investigación. Los otros ejes que se desprenderían de la investigación apuntan a un presunto enriquecimiento ilícito o negociaciones incompatibles con la función pública.

Grandio todavía no fue citado como testigo porque no se descarta una eventual citación como imputado, según cómo evolucione la investigación.

Los detalles de los pagos de los vuelos

En cuanto a la forma de pago de los vuelos, Issin diferenció claramente la ida de la vuelta. Respecto de la ida, declaró que fue facturado directamente entre Alpha Centauri S.A. y la empresa contratante, y que se pagó mediante transferencia bancaria. Sin embargo, no dejó asentado en ese acto el monto exacto efectivamente abonado por ese tramo y dijo que debía verificarlo.

Sobre el vuelo de vuelta, en cambio, fue más preciso: afirmó que los USD3.000 se pagaron en efectivo, a través de un tercero, y que esa entrega fue coordinada por WhatsApp y audios, respecto de los cuales dijo contar con respaldo.

El dato clave es que la factura de la vuelta fue emitida varias semanas después del vuelo. Frente a eso, Issin explicó que no obedeció a una nueva contratación ni a una modificación posterior del servicio, sino a que se encontraba de viaje y recién cuando regresó confeccionó la factura.

También aclaró que la constancia del cobro no habría sido un recibo formal, sino un mensaje enviado informando que el dinero había sido recibido por Whatsapp. Por último, cuando se le preguntó si le constaba que Adorni hubiera viajado con su empresa en alguna otra oportunidad anterior, respondió que no.