AFA: la Justicia investiga el desvío de hasta US$60 millones al exterior entre 2019 y 2021

Nuevos mensajes y documentos revelan transferencias millonarias desde de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a empresas de Fabián Saracco, el empresario santiagueño que manejaba los fondos de la entidad antes de Javier Faroni y que sería una persona muy cercana a Pablo Toviggino.

Concretamente, se investiga un esquema que habría desviado hasta US$60 millones entre 2019 y 2021, con el tesorero de la AFA en el centro de la escena.

Según los chats en poder del juez Luis Armella, una persona agendada como “Tovi II” le da indicaciones claras a Juan Pablo Beacon sobre cómo armar facturas con montos millonarios en dólares que se debían enviar a la firma Odeoma, con sede en Madrid, España.

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“Ponele recibo 8836, monto 1.824.000, fecha 24 de enero de 2022”, detalla la supuesta conversación. Sería una indicación de Toviggino a Beacon. En otro chat le agrega: “Perdón hermano, es pago cancelatorio, no pago a cuenta”.

Entre 2019 y 2021, la AFA envió unos U$S60 millones a tres firmas de Saracco: Odeoma, Q22 y Stratega. El dinero salía de los sponsors de la Selección, por supuestos servicios que estas firmas le proveían a la AFA y por rescisiones de contratos. Es que cada vez que se rescindía el contrato con alguna de estas, la AFA debía pagar montos resarcitorios.

Se cree que todas eran maniobras para llevar el dinero de la AFA al exterior.

Así en otro supuesto chat, Tovi II ordena transferir fondos a Q22 y un tercero, US$144.000 a Stretega. “Importe 144.000, cliente AFA”, le habría dicho Tovi II a Beacon en otro supuesto chat que está siendo analizado por la Justicia.

Luego todos estos millones de dólares enviados a las firmas de Saracco se trasladaban a cuentas en Miami a través de un complejo entramado de facturas apócrifas, como las ya reveladas por TN: Samtak, Bambo y ML.

¿Cómo entraba la plata al país?

Según los chats, el dinero se cobraba cash en la Argentina a través del primer financista de la AFA. Esa persona sería Diego Martín Pasztor, que luego fue reemplazado por Fabián Krunkli, alias Fiño.

Pasztor habría sido el financista de la AFA durante el lapso en el que la AFA enviaba el dinero a las firmas de Saracco, luego con el ingreso de Faroni al negocio, Pasztor se movió para cederle su lugar a Fiño.

En una conversación, se habla de entregar “800 K” en efectivo. En otro audio, se escucha al propio Saracco decirle a Beacon que “no se preocupe” si no pueden cumplir con lo prometido a “Pablo”, en lo que se cree es una referencia a Toviggino. Todo está en investigación.

Toda esta plata también se habría entregado en efectivo en la Argentina. Pasztor habría trabajado en una cueva en Avenida Corrientes al 327. Se trata de un modus operandi muy similar al de Fiño, que operaba en una cueva de Corrientes 456 piso 3.

De esta manera, se confirma que Saracco fue el intermediario principal de la AFA para mover dinero en el exterior, a través de firmas como Q22. Luego asumió ese rol la sociedad TourProdEnter del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, que transfirieron casi 55 millones de dólares a sociedades en Miami.

Pasztor, por su parte, ya había sido procesado entre 2019 y 2021 por lavado de activos en el fuero Penal Económico, precisamente por descuentos irregulares de cheques y financieras sin respaldo real de servicios, según consignó el diario La Nación.

La causa, que ya cuenta con un sumario confidencial del BCRA y chats incorporados como prueba, busca determinar si se trató de una sistemática evasión cambiaria y posible lavado.

En el expediente ya fueron incorporados chats, audios, planillas manuscritas, facturas y comprobantes de transferencias. Parte de esa documentación fue revelada en informes periodísticos que indicaron que TourProdEnter habría enviado unos 50 millones de dólares a cinco empresas presuntamente fantasma.

La investigación busca reconstruir el recorrido de alrededor de 260 millones de dólares que la AFA recibió en el exterior por sponsors, partidos amistosos y la plataforma AFA Play.

Según la hipótesis que analiza la Justicia, una parte de esos recursos habría sido desviada hacia compañías radicadas en Estados Unidos. Luego, parte del dinero habría regresado al país en efectivo. (Fuente: TN).