Gonzalo Montiel fue desafectado de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara para la doble fecha de amistosos en el país frente a Mauritania y Zambia en La Bombonera.

La convocatoria de Lionel Scaloni tendrá una baja de última hora, ya que Gonzalo Montiel terminó tocado el duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y River.

El defensor, quien había convertido de penal el primero en el triunfo por 2-0 en Río Cuarto, tuvo que salir en camilla y con claros gestos de dolor cuando finalizaba el encuentro.

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Este lunes, el campeón del mundo en Qatar 2022 se hizo estudios y determinaron que sufrió una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.

Con la lesión confirmada, será desafectado y no jugará los duelos de preparación para el Mundial.

En ese puesto, Lionel Scaloni solamente cuenta con Nahuel Molina, ya que Juan Foyth, otra de las alternativas, está lesionado de gravedad en su tendón de aquiles.

Más allá de la Selección Argentina, la lesión de Montiel también genera una preocupación en River, ya que al equipo conducido por Eduardo Coudet se le viene una seguidilla de partidos importantes aunque con la buena noticia de que el fin de semana no habrá Liga Profesional por la fecha FIFA.

En un par de semana, River recibirá a Belgrano y después se le vendrán de manera consecutiva dos clásicos: primero deberá ir a Avellaneda para enfrentar a Racing y, luego, recibirá a Boca en el Superclásico.

Además, comenzará la Copa Sudamericana.

River informó que la lesión de Montiel es grado 1, como la que tuvo recientemente Juanfer Quintero, que le permitió al colombiano volver después de un par de semanas.