Antoine Griezmann será la nueva estrella de la Major League Soccer

Antoine Griezmann, 35 años y delantero de Atlético de Madrid, recibió la autorización del club madrileño para viajar a Estados Unidos durante los días libres que tiene el equipo, entre hoy mañana, para cerrar su fichaje por Orlando City a partir de la próxima temporada.

El máximo goleador de la historia del Atlético, si todo sigue el curso previsto, pondrá punto y final a su etapa en la entidad madrileña al final de la presente campaña y se incorporaría a su nuevo equipo en la liga estadounidense Major League Soccer (MLS).

El Orlando City pretendía incorporarlo ya, de forma inmediata, antes del 26 de marzo, aunque Griezmann decidió continuar en el Atlético hasta el final de la campaña vigente, en la que compite por ser campeón de la Copa del Rey, con la final el próximo 18 de julio ante la Real Sociedad, y de la Liga de Campeones, con los cuartos de final ante el Barcelona los próximos 8, la ida, y 14 de abril, la vuelta.

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Griezmann, titular ayer en el clásico entre el Atlético de Madrid y Real Madrid en el Santiago Bernabéu, jugó 488 partidos con el conjunto rojiblanco, logrando 211 goles y 97 asistencias, a lo largo de dos etapas diferentes: de 2014 a 2019 y de 2021 hasta la actualidad, interrumpidas por dos años en el Barcelona.