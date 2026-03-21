Villa Mitre intentará levantarse y salir bien parado para la Reclasificación

Villa Mitre recibe a Centenario (Venado Tuerto), desde las 21, arbitraje de Roberto Smith y Guillermo Grondona, siendo su último partido de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El tricolor tiene asegurado el 11º puesto aunque podría subir al 10º.

Para eso necesitaría ganar hoy por más de 8 puntos (en Venado Tuerto cayó 92 a 84) y que Centenario pierda los otros dos ante Viedma (de visita) y La Unión (de local).

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Los cruces que pueden tocarle al tricolor son con el 6º o 7º, posiciones que tampoco están definidas.

El representate bahiense ganó cuatro de los últimos seis partidos y el jueves se le escapó la posibilidad de ganar por primera vez tres consecutivos, en la derrota frente a Central Entrerriano, por 77 a 72 (66-66).

Así se define

Los primeros cuatro clasificarán directamente a octavos.

El resto: cruzarán 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º, al mejor de tres, iniciando en cancha de quien tiene desventaja, es decir, Villa Mitre jugará el primero en el José Martínez y el o los otros dos de visitante.

En tanto, 13º, 14, 15º y 16º finalizan su participación. Y 17º pierde la categoría.

Dos locales

Anoche, Lanús derrotó a Pico, 80 a 73 y Deportivo Norte a Racing, por 70 a 66, ambos como local.

El resto

Hoy también juegan Deportivo Viedma-Central Entrerriano, Quilmes-Unión, El Talar-Rocamora, Pergamino Básquet-Provincial.

Posiciones

1º) Provincial, 30 PJ (23 PG y 7 PP): 76,7% de vic.

2º) Central, 29 (22 y 7): 75,8%

3°) Lanús, 32 (21-11): 65,6%

4º) La Unión, 29 (19-10): 65,5%

5°) Pico, 30 (19-11): 63,3%

6º) Quilmes, 29 (18-11): 62%

7º) Gimnasia, 30 (17-13): 56,6%

8º) Viedma, 30 (16-14): 53,3%

9º) Centenario, 29 (15-14): 51,7%

10º) Racing, 31 (16-15): 51,6%

11º) Villa Mitre, 31 (14-17): 45,1%

12º) El Talar, 30 (12-18): 40%

13º) Unión, 31 (11-20): 35,4%

14º) Ciclista 29 (10-19): 34,4%

15º) Rocamora, 29 (8-21): 27,5%

16º) Dep. Norte, 31 (8-23), 25,8%

17º) Pergamino, 30 (6-24): 20%