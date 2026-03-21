Avances y visita clave al país del vice de World Rugby, por la sede para el Mundial 2035

(Nota de la edición impresa)

En el marco del fortalecimiento estratégico del rugby regional, la Unión Argentina de Rugby (UAR) avanza en su postulación oficial para organizar la Copa del Mundo de Rugby 2035.

Este proyecto es encabezado por la Argentina para toda la región y se trabaja en conjunto con Sudamérica Rugby para integrar a las uniones de Brasil, Chile y Uruguay, consolidando una propuesta que refleja el desarrollo del rugby sudamericano.

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Para profundizar este proceso, se llevó a cabo una jornada de trabajo con la presencia de Alan Gilpin, Director Ejecutivo (CEO) de World Rugby, quien visita el país con el propósito de continuar con el análisis de viabilidad de la Argentina como sede del máximo evento global.

De la reunión y las jornadas de análisis participaron Gabriel Travaglini, presidente de UAR; Félix Páez Molina, vicepresidente UAR; Agustín Pichot, miembro del Consejo de World Rugby y del EXCO de Sanzaar, y Sol Iglesias, gerente general UAR.

"La candidatura de 2035 representa un objetivo federal y un proyecto de legado que trasciende nuestras fronteras. Recibir a Alan Gilpin para avanzar en este análisis técnico es un paso fundamental para demostrar que la región está preparada. Queremos un mundial que refleje la pasión y el desarrollo que el rugby ha logrado en cada rincón de nuestro territorio", había dicho Travaglini en la previa.

En caso de concretarse no será el primer mundial en el continente, ya que Estados Unidos albergará la edición 2031.

Además de Argentina, tres veces semifinalista de la Copa del Mundo (2007, 2015, 2023), otras naciones ya han expresado su interés en albergar la Copa del Mundo de 2035: España , Japón , Italia y una posible candidatura conjunta de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Gabriel Travaglini, presidente de UAR.

Informó UAR tras la reunión que Gilpin se interiorizó sobre los avances de una región en franco crecimiento. Con Los Pumas consolidados en el 5° puesto del ranking mundial, el reciente 3° puesto de Los Pumas 7s en Nueva York y Los Pumitas, que continúan con sus concentraciones de cara a los próximos desafíos, además del éxito de las cuatro franquicias argentinas del Súper Rugby Américas, el momento también resultó propicio para conocer las obras del Centro Nacional de Rugby (CNR) y abordar el desarrollo del rugby femenino, dentro de la estrategia de expansión global de la UAR.

En el plano institucional, Gilpin asistió junto a directivos de la UAR a una visita protocolar en la Casa Rosada, donde se reunió con el equipo de Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia y PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y el Comercio Internacional. En este encuentro, se ratificó el manifiesto interés de la Argentina de postularse como organizador de la Copa del Mundo de Rugby 2035.

Entradas a la venta

Ya se encuentra habilitada la primera preventa de entradas para ver a Los Pumas en los tres encuentros del mes de julio, en el marco del nuevo Nations Championship, el torneo internacional que este año reunirá a las principales potencias del rugby mundial.

Los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba el 4 de julio, a Gales en San Juan el 11 de julio y a Inglaterra en Santiago del Estero el 18 de julio.

En cuanto a los clubes, como señaló esta semana el presidente de la URS Antonio Soriano en El Diario Deportivo, deberán comunicarse con sus respectivas uniones para gestionar la compra de entradas y coordinar encuentros con los demás clubes.

El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.

Los equipos del Seis Naciones (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia) representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de Sanzaar (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), junto a los equipos invitados Fiji y Japón, que representarán al hemisferio sur.

En julio los del norte viajan al sur, mientras que en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa. En todos los partidos a jugarse en nuestro país habrá tres instancias de preventa.

Los Pumas-Inglaterra volverán a jugar pero en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Las sedes

Córdoba es la sede elegida para que Los Pumas disputen su primer partido del año ante Escocia. Será el 4 de julio a las 16 en el Kempes.

Al igual que en 2018, San Juan albergará el encuentro entre Los Pumas y Gales. El mismo será el 11 de julio a las 16 en el Estadio San Juan del Bicentenario.

Por otra parte, y luego de los triunfos ante Escocia en 2022 y Sudáfrica en 2024, Los Pumas volverán a Santiago del Estero para recibir a Inglaterra.

Se llevará a cabo en el Estadio Único Madre de Ciudades el 18 de julio, a las 16.

En todos los casos la preventa 1 comenzó el martes pasado y se extenderá hasta el 5 de abril. La preventa 2 va del 6 de abril al 26 de abril y la venta final a partir del 27 de ese mes. Todo por Ticketek.

Vuelve un torneo

Después de siete años de no disputarse, en octubre próximo volverá a jugarse el América Rugby Championship.

Se trata del torneo que tuvo desarrollo entre 2012 y 2015 con el formato que se volverá a disputar este año. Ahora, la sede será Asunción de Paraguay. Se jugará allí, durante una semana, en el Estadio Héroes de Curupaytí.

El ARC que arrancará en octubre lo jugarán entonces el seleccionado guaraní y el brasileño con sus máximos referentes, y también estarán los segundos equipos de La Argentina, Estados Unidos, Chile y Uruguay.