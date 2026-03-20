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Éxito total: Pilar Sordo anuncia su segunda función en Bahía Blanca

La nueva función será el Viernes 10 de Abril desde las 18:30 horas en el Teatro Don Bosco y las entradas están disponibles en ticketbahia.com

Tras agotar localidades para su primera presentación en la ciudad, la reconocida psicóloga y conferencista Pilar Sordo suma su segunda función en Bahía Blanca.

Referente internacional en desarrollo personal, Pilar llega con una propuesta que invita a detenerse, reflexionar y reconectar con lo esencial. Con más de tres décadas de trayectoria, sus charlas se han convertido en experiencias transformadoras que combinan emoción, introspección y herramientas prácticas para la vida cotidiana.

En sus encuentros, la protagonista aborda temáticas como el autoconocimiento, la gestión de las emociones, el vínculo con uno mismo y con los demás, y la necesidad de vivir con mayor conciencia en un mundo cada vez más acelerado.

Su estilo cercano, directo y profundamente humano logra generar una conexión inmediata con el público, que no solo escucha, sino que se lleva preguntas, respuestas y nuevas formas de mirar la vida.

Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com

 

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