Planteles, novedades y la LBB Oro que desde hoy tendrá su brillo propio

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Después de una larga previa que comenzó cuando aún no había finalizado el torneo anterior con el armado de los planteles, se pone en marcha hoy la ahora denominada Liga Bahiense de Básquetbol Oro (la histórica Primera), que llevará el nombre de Rubén Fillottrani, reconocido dirigente de L.N. Alem.

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La jornada inaugural cuenta con cinco de los seis partidos previstos, iniciando a las 21: Napostá-Liniers (vía streaming), Pacífico-Estrella, Leandro N. Alem-Pueyrredón, Barrio Hospital-Bahiense del Norte e Independiente-Olimpo.

En tanto, el lunes completarán Villa Mitre-Estudiantes, debido a que el tricolor esta noche juega por Liga Argentina.

El valor de las entradas generales fue fijado en $8.000.

Antes que todos

El actual torneo tendrá la fecha de inicio (19 de marzo) más temprana de la historia. Los anteriores más cercanos fueron el 20 de marzo de 2017 (terminó siendo campeón Villa Mitre); 21 de marzo de 2016 (campeón Bahiense) y mismo día de inicio en 2018 (campeón Napostá).

Dominio tricolor

Villa Mitre domina desde 2008. El actual tricampeón, en las últimas 17 temporadas consiguió 9 títulos y 5 subcampeonatos.

Solamente en 2019, '21-22 y '22-23 no estuvo entre los dos primeros.

Historia aurinegra

Olimpo es el más ganador de la historia de torneos Oficiales, con 19 títulos: 1961, '62, '64, '66, '67, '68, '69, '71, '72, '73, '76, '77, '78, '79, '81, '93, 2004, 2005 y 2007.

Los siguen Estudiantes, con 16; Liniers y Villa Mitre, 11; Pacífico, 6; Bahiense del Norte, 5; Napostá, 4 y L.N. Alem e Independiente, 1.

De los actuales participantes, nunca fueron campeones Barrio Hospital, Estrella y Pueyrredón.

De abajo

Independiente regresa a la principal categoría después de 10 temporadas jugando en el ascenso. Mientras que Barrio Hospital juega por primera vez en la división superior, tras el ascenso directo obtenido el último torneo.

Extranjeros

La presencia del estadounidense JeanLuc Wilson y el venezolano Eduardo Ruiz le da continuidad a la iniciativa de L.N. Alem de sumar foráneos al torneo local, como lo hizo la temporada anterior con Howard Wilkerson.

También se da la continuidad de uno nacionalizado, ya con experiencia en el medio, como el dominicano Carlos Balmaceda, que jugó la última temporada en Pueyrredón y este año lo sumó Estrella.

Cambios

Napostá fue quien más cambios incluyó esta temporada, con un vaciamiento del último plantel y la llegada de Heinrich, Depaoli, Diel, Carrizo, Pedro Santiago y el regreso de Nicolás Guerrero.

Pueyrredón fue el otro que renovó el grueso de su plantel, incorporando a Fernando Alfonso, Alejo Agulló, Nahuel Dulsan, Manuel Echarri, Lucio Baeza, Francisco Ruiz, Pedro Pérez Pavón y Gino Pisani.

En el banco

Los equipos que cambiaron de entrenador: L.N. Alem (Hernán Jasen por Franco Maceratesi), Pueyrredón (Ariel Ugolini en lugar de Andrés Iannamico), Olimpo (Ezequiel Zani por Juan Cruz Santini) y Estudiantes (Facundo Sastre por Ariel Ugolini).

Tres -Jasen, Sastre y Zani- son debutantes absolutos al frente de un equipo superior.

Napostá-Liniers

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Sam Inglera.

Novedades: Germán Andrés (lesionado) no juega hoy en el local. Mientras que el Chivo tampoco tiene a Genaro Groppa, quien anoche viajó a la concentración de la Selección argentina U18 y estará hasta el 27 del corriente.

Ramiro Heinrich y Alan García.

Napostá: Germán Andrés (ex BH de Gualeguay), Ramiro Heinrich (ex Villa Mitre), Marcos Diel (ex Olimpo), Fausto Depaoli (ex Villa Mitre), Pedro Santiago (ex Estudiantes), Valentín Carrizo (ex Olimpo), Nicolás Guerrero (ex Villa Mitre), Tomás Solís (ex Atlético Regina), Gabriel D'Annunzio (ex Olimpo, Alem y Pacífico de Neuquén), Leonel Alemañy, Sebastián Suárez, Salvador Barga, Felipe Germain, Benjamín Mastandrea y Federico Bostal.

DT: Fabricio Piccinini. Asistente: Gustavo D'Annunzio. Preparador físico: Lautaro González.

Liniers: Gastón Torres (ex Napostá), Agustín Dottori (ex Olimpo), Nicolás Quiroga (ex Napostá), Mauro Mierez (no jugó la última temporada), Kevin Hernández (ex Napostá), Julián Marinsalta, Alan García, Genaro Groppa, Nicolás Ramos, Franco Lanaro, Tomás Sabatini, Diego Olave y Alejo Ayude.

DT: Mauricio Vago. Asistente: Fernando Prado. Preparador físico: Ezequiel Micca.

L.N. Alem-Pueyrredón

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en Alem se ilusionan con ver en acción al venezolano Eduardo Ríos, a quien le dieron el alta tras una larga recuperación de la operación de una rodilla. En la visita, Alejo Agulló tiene que cumplir dos fechas de suspensión.

JeanLuc Wilson y Damián Carci.

L.N. Alem: Eduardo Ríos (venezolano, ex Atlético Ciudad Nueva de Paraguay), JeanLuc Wilson (estadounidense, ex Calumet College of St. Joseph, EE. UU.), Lucas Desbat (ex Atlético Regina), Mirko Cenzual (ex San Lorenzo), Valentino Scoppa (ex Argentino), Nahuel Amaya (ex Napostá), Patricio Zapata, Santiago D'Annunzio, Tomás Scolari, Jano Wentland, Valentín Di Chiara, Rafael González, Matías Such y Mateo Santillán.

DT: Hernán “Pancho” Jasen. Asistente: Tiago Díaz. Preparador físico: Martín Scarafía.

Pueyrredón: Fernando Alfonso (ex Estudiantes de Tucumán, en Liga Argentina), Alejo Agulló (ex Liniers), Nahuel Dulsan (ex El Nacional), Manuel Echarri (ex El Nacional), Lucio Baeza (ex Villa Mitre), Francisco Ruiz (ex Estudiantes), Pedro Pérez Pavón (ex Velocidad), Gino Pisani (ex Pacífico), Nicolás Renzi, Damián Carci, Gonzalo Sagasti y Baltazar Borda.

DT: Ariel Ugolini. Asistente: Sebastián Acosta. Preparador físico: Matías Cárdenas.

Pacífico-Estrella

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Novedades: Valentino Jerez (ex Anzorena de Mendoza) que había llegado como refuerzo del verde, tiene que pasar por el quirófano tras lesionarse los ligamentos cruzados.

Santiago Loos y Santiago Quiroga.

Pacífico: Tomás Bruni (ex Napostá), Joaquín Larrandart (ex Napostá), Juan Segundo Koppel (ex Independiente), Pedro Palacio (ex La Falda), Branco Salvatori, Santiago Loos, Valentín Cortés, Francisco Mattioli, Genaro Pisani, Guillermo Lucas, Franco Pulión y Agustín Anaya.

DT: Mauro Richotti. Asistente: Bruno Sagripandi. Preparador físico: Wilfredo Lozano.

Estrella: Carlos Balmaceda (ex Pueyrredón), Alan Pan (ex Pueyrredón), Bautista Olivera (ex Liniers), Santiago Quiroga, Fausto Herrera, Tomás Peña, Federico Macías, Gonzalo Oyarzo, Agustín Kucan, Joaquín Kucan, Bautista Pérez, Emanuel Giusto, Emanuel González, Máximo Astradas y Tomás Díaz.

DT: Walter Romerniszyn. Asistente: Federico Iriburo. Preparador físico: Emanuel Pfoh.

Barrio Hospital-Bahiense

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Lucas Andrés.

Novedades: en la visita no juega Emiliano Andino, recuperándose de una operación de rodilla.

Luciano Fortelli y Guido Muzi.

Barrio Hospital: Franco Ferrari (ex Liniers), Nahuel Cámara (ex Estrella), Santiago Hamze (ex El Nacional), Alejo Arias (ex El Nacional), Luciano Fortelli, Amilcar Andreanelli, Esteban Benedetti, Tomás Bussetti, Joaquín Godio, José Luis Martínez, Martín Ascar y Valentín Galant.

DT: Claudio Queti. Preparador físico y asistente: Matías Pentcheff.

Bahiense del Norte: Guido Muzi (ex Napostá), Augusto Lamonega, Eddie Roberson, Juan Pedro Hollender, Tomás Bonivardo, Bruno Lozano, Sebastián Luengo, Leonel Ruggero, Emiliano Andino, Juan Cruz Hoya, Tobías Amatte, Mateo Udovich, Fermín Bettiga (ex Olimpo), Agustín Risacher y Genaro D'Estefano.

DT: Alejandro Navallo. Asistente: no tiene. Preparador físico: Juan Ignacio Vergara.

Independiente-Olimpo

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Juan Jaramillo.

Novedades: en el viola aún no debutará Juan Pablo Morán, quien se está poniendo a tono físicamente. En el aurinegro, finalmente no será refuerzo Mariano Martorelli (ex Atlético Villegas), quien necesitaba tiempo para recuperarse de una lesión. Por ahora tampoco tendrán a Alejo Marroni, quien continúa en Estados Unidos, en un work and travel.

julián Ripoll y Francisco Michelli.

Independiente: Julián Ripoll (ex Ateneo), Ignacio Formiga (ex L.N. Alem), Matías Ponzoni (ex Riojano), Juan Pablo Morán, Fernando Bonino, Alen Ríos, Martín Schmir, Facundo Slonimsqui, Luciano Figueroa, Maximiliano Zonza, Valentín Gemetro, Diego Pavón, Benjamín Jiménez, Jonas Sánchez y Bautista Aguilar.

DT: Javier Musumeci. Asistentes: Tomás Fernández y Juan Pedro Polla. Preparador físico: Luca Stang.

Olimpo: Francisco Michelli (ex Rosario El Tala y Pacífico), Gonzalo Tejero (ex Central Argentino Olímpico de Ceres), Agustín Marino (ex Deportivo Madryn), Martino Hait (ex Bahiense del Norte), Tomás Del Sol (ex Liniers), Gaspar Mariezcurrena (ex Argentino), Alejo Marroni, Andrés Bodach, Santiago Kucan, Alejo Diel, Martín Risacher, Gino Basaul y Luciano Mattioli.

DT: Ezequiel Zani. Asistente: Ramiro Riviere. Preparador físico. Sergio Conti.

Forma de disputa

La forma de disputa será similar a como se venía jugando.

La diferencia, básicamente, radica en que habrá una sola promoción (penúltimo de Liga Oro con segundo de Liga Plata) y un play in.

En el primer tramo jugarán una rueda todos contra todos.

Los cuatro primeros clasificarán a cuartos y el resto empezará a eliminarse: 5º-12º, 6º-11º, 7º-10º y 8º-9º.

El ganador de este tramo adquirirá derecho a jugar una Súper final en caso de no obtener el segundo tramo y de finalizar entre los ocho.

Para el segundo tramo se arrastrará el 50% de los puntos, clasificando del 1º al 12º.

Jugarán nuevamente todos contra todos, invirtiendo la localía.

Los seis primeros clasificarán directamente a cuartos, mientras que 7º y 8º jugarán entre sí. El ganador se asegurará el 7º y el perdedor enfrentará al ganador del play in entre 9º y 10º, para determinar el 8º.

En tanto, 11º-12º jugarán por la permanencia, el perdedor descenderá y el ganador tendrá que jugar la promoción con el segundo del ascenso.

Todos los partidos eliminatorios serán al mejor de tres (inclusive si hay Súper final), a excepción de la final del primer y segundo tramo, que se jugarán a cinco.