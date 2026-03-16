Jannik Sinner le ganó a Daniil Medvedev y se coronó campeón de Indian Wells

El tenista italiano Jannik Sinner (2°) se impuso al ruso Daniil Medvedev (11°) en sets corridos, para alzar la copa en Indian Wells, el primer Masters 1000 de la temporada.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el italiano se impuso luego de dos tie-breaks, con un resultado final de 7-6 (6) y 7-6 (4).

Con el triunfo, Sinner se quedó con el sexto torneo de categoría Masters de su carrera, además de ser su primera conquista en el certamen californiano, y llega con las mejores sensaciones al Masters siguiente, en Miami, el cual ganó en 2024.

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Jannik Sinner aprovechó la ausencia de Carlos Alcaraz (1°) en la gran final y tuvo un partido sólido, aunque sin la superioridad que lo caracterizó durante 2024 y gran parte de 2025, y derrotó al ruso Daniil Medvedev, cuyo gran inicio de temporada lo devolvió al Top 10 en el ranking en vivo de la ATP.

La solidez del italiano, que fue bien respondida por quien fue número 1 del listado mundial en 2022, quedó marcada principalmente en el nivel de ambos al servicio: no hubo quiebres y apenas se registraron dos break points, para el italiano, durante el primer parcial.

La paridad de la primera manga persistió durante la instancia de desempate, en la que Sinner pudo quedarse con todos sus puntos al servicio y solo pudo ganar uno con el de su oponente, aunque fue oportuno: al tratarse del decimocuarto, Sinner pudo sentenciar el primer set cono ese único punto a la devolución.

Ya en el segundo set, aunque ni siquiera hubo puntos de quiebre, el tie-break fue un poco más parejo en los puntos al resto. En el mismo, el vigente campeón de Wimbledon comenzó en desventaja por 4-0, aunque no perdió ningún punto más y ganó cuatro con el saque de su rival, pudiendo cerrar el mismo en 7-4, para llevarse el título.

La conquista mantiene a Sinner en el segundo lugar del ranking mundial, aunque cuenta con 1000 puntos más, ya que su sanción por doping positivo no le permitió disputar el Indian Wells del año pasado, y ahora está a 2150 puntos de Carlos Alcaraz, en la disputa por el codiciado número 1 del mundo.