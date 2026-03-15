El bahiense Gustavo Gallego comenzó arriba en el Rally Raid 2026

El piloto bahiense fue uno de los grandes protagonistas del South American Rally Race. Foto: somosdakar.com

La temporada 2026 comenzó de buena forma para Gustavo Gallego, en lo que fue su participación en el South American Rally Race, la séptima edición de la gran carrera que se disputa anualmente en Argentina. Allí, defendía el título logrado en 2025, en la categoría T4.1, la más potente de los UTV con los Can Am Maverick R.

Con asistencia del Ferioli Racing Team, el piloto bahiense tuvo un muy buen ritmo durante toda la carrera, manteniéndose siempre como escolta de un Kevin Benavides que no tuvo piedad a la hora de acelerar. Y también luchando mano a mano con Nazareno López.

Pachu Arrieta nuevamente estuvo como su navegante, con quien logró ganar la tercera etapa de la carrera, la primera de pura navegación en las dunas de Tatón.

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Finalmente, Gallego se quedó con el tercer lugar luego de perder tiempo en la otra zona de dunas que tuvo el recorrido del SARR, en El Nihuil, donde tuvo un vuelco que le costó unos 30 minutos.

Pese a esa contingencia, terminó siendo un gran resultado para el exponente bahiense, que además se quedó con el segundo puesto entre los vehículos que participan por el Campeonato Latinoamericano FIM de Rally Raid 2026, que tendrá otras cuatro fechas: dos en Brasil y otras dos en Argentina, incluyendo el Desafío Ruta 40 y el SARR Series. (Con información de somosdakar.com).