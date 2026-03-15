Finalissima cancelada: qué puede pasar ahora con el partido entre Argentina y España

La cancelación de la Finalissima entre Argentina y España abrió interrogantes sobre si el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa podrá disputarse en el futuro o si la edición quedará definitivamente suspendida.

Los comunicados publicados por la UEFA y por la Asociación del Fútbol Argentino junto a la Conmebol mostraron diferencias sobre cómo se desarrollaron las negociaciones. Mientras el organismo europeo sostuvo que propuso varias alternativas para disputar el encuentro, desde el fútbol sudamericano aseguraron que siempre aceptaron jugar en una sede neutral y que el único desacuerdo estuvo en la fecha.

Según explicó la AFA, Argentina aceptó jugar el partido en Italia, pero pidió trasladarlo del 27 al 31 de marzo debido al poco tiempo disponible para organizar el encuentro. Sin embargo, la UEFA respondió que esa fecha era inviable, lo que terminó provocando la cancelación de esta edición, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Qué puede pasar

A partir de la suspensión, aparecen distintos escenarios posibles para el futuro del partido entre Argentina y España.

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Que la edición quede definitivamente cancelada: Es el escenario más probable. La propia UEFA señaló en su comunicado que “esta edición de la Finalissima ha sido cancelada”, lo que deja en suspenso la posibilidad de reprogramarla dentro del calendario actual.

Intentar buscar otra fecha antes/después del Mundial 2026: En teoría podría reabrirse la negociación si ambas confederaciones encuentran una ventana FIFA disponible. Sin embargo, el calendario internacional está muy cargado y España dejó en claro que tanto previamente como posteriormente al Mundial no tiene fecha disponible, por lo que la expectativa se alarga hasta recién en 2027.

Que el próximo duelo sea recién en la siguiente edición del torneo: Si no se encuentra una fecha disponible, el próximo enfrentamiento entre campeones de Europa y Sudamérica podría disputarse recién en el siguiente ciclo de torneos, con los ganadores de la Eurocopa y la Copa América posteriores.

Por ahora, tanto la UEFA como la Conmebol coincidieron en lamentar que el partido no pudiera realizarse, aunque los comunicados dejaron en evidencia las diferencias que surgieron durante la negociación para intentar salvar uno de los encuentros más esperados del calendario internacional. (NA).