Huracán de Ingeniero White irá esta noche por el pasaje a la gran final en el Federal Amateur. Desde las 20, el Globo visitará a Racing de Olavarría en la final de vuelta por la Región Pampeana Sur.

El elenco que conduce Mauro Brunelli ganó 3 a 1 en la ida --disputada en el Bruno Lentini, a puertas cerradas-- y hasta perdiendo por un gol accederá a la definición por un ascenso al Federal A.

El equipo del Bule partió ayer al mediodía rumbo a la ciudad del cemento, a la espera del choque en el José Domingo Buglione Martinese.

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Leandro Sosa Abrile (de Pascanas) será el encargado de impartir justicia.

Los convocados:

Matías Salvarezza y Hernán Herrera (arqueros); Matías Mayo, Facundo Reynoso, Facundo Aguirre, Leonel Navarro, Julián Pérez, Erick Lischeske y Antonio Andragnez (defensores); Tomás Segovia, Héctor Zabala, Walter Linares, Kevin Tormann, Francisco Robles (mediocampistas); Lautaro Cerato, Agustín Seisdedos, Brian Scalco, Johan Munives e Iván Agudiak (delanteros).

También viajaron los lesionados Nicolás Pacheco y Gianfranco Rossi y el suspendido Fabián Dauwalder.

"Este partido nos genera muchas expectativas, sobre todo por lo que está en juego. Vamos con confianza, a hacer nuestro juego; sabemos que estamos bien y que tenemos una ventaja, pero no es definitoria. Tendremos que estar muy concentrados porque Racing tiene muy buen equipo y va a jugar con su gente", resaltó el orientador Mauro Brunelli.

"Tenemos que hacer un partido inteligente, encontrar espacios y, si podemos, estirar la ventaja. Ellos se nos van a venir para achicar la distancia y tendremos que estar muy concentrados. No nos tenemos que volvernos locos; no deja de ser un partido de fútbol y sabemos de la calidad del rival que enfrentamos", amplió.

Por su parte, el Chaira no podrá contar con el zaguero Sebastián Alvarez, quien fue expulsado en el partido de ida y recibió una jornada de sanción.

Mateo Gómez Mavarro sería el reemplazante del ex Olimpo.

La alineación titular del elenco que conduce Carlos Tavare sería con Vivas; F. Tucker, Gómez Navarro, G. Izaguirre, Palmieri; Scacher Bortoloti, Mormando, Ordozgoiti; Q. Martín y Barberini.