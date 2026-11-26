Tras los graves incidentes registrados durante la semifinal de la Primera División de la Liga del Sur entre Huracán y Libertad, en el estadio del Bulevar Juan B. Justo, la Policía realizó cuatro allanamientos y logró identificar a los presuntos responsables de los hechos.

Los graves incidentes se produjeron cuando se iniciaba la tanda de penales para definir al ganador del encuentro.

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En ese momento, dos hombres que circulaban en moto por la ruta de Acceso a Puertos arrojaron entre dos y tres latas de humo hacia el campo de juego, de césped sintético, y provocaron daños en la superficie.

La acción desató la reacción de entre 50 y 60 simpatizantes del "Globo" -hombres y mujeres-, quienes violentaron el portón de acceso, sobrepasaron la presencia policial y, en su mayoría, se descolgaron de las tribunas saltando los paredones hacia el exterior.

Luego corrieron hacia los vehículos de los dirigentes de Libertad, que fueron atacados a patadas y golpes y algunos atacantes llegaron a saltar sobre los techos y se robaron pertenencias de uno de los rodados.

Cómo fue la secuencia

Con intervención de la UFIJ N° 7, se investigaron los delitos de daños reiterados, resistencia a la autoridad, robo agravado e infracción a la Ley del Deporte. Las comisarías Tercera (Ingeniero White) y Sexta (Villa Rosas), con la colaboración del CeUM, lograron reconstruir lo sucedido.

Según la pesquisa, Jeremías Emanuel Reyes (18) concurrió alrededor de las 13, junto a otro hombre, a bordo de una Yamaha FZ F1 roja, a la sede del club Libertad.

Allí, junto a otros integrantes de la hinchada, vieron el partido por streaming. Al acercarse la tanda de penales, ambos salieron hacia el estadio de Huracán para arrojar las latas de humo, no sin antes ocultar la patente de la moto para evitar ser reconocidos. Después huyeron a gran velocidad.

El análisis de las imágenes del CeUM y las tareas de campo permitieron identificar a otros tres involucrados.

Tiziano Andrés Flores Reynoso (22) sería quien rompió vehículos de los dirigentes de Libertad y sustrajo una campera negra tipo canelón de dama de una camioneta Chevrolet Tracker, tras lo cual escapó. En tanto, Ramón Valentín Retamar (26) y Miguel Darío Bartolo (20) fueron señalados como autores de daños de distinta consideración a otros rodados.

Los allanamientos

A pedido de la fiscal Marina Lara, el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Guillermo Mercuri, ordenó cuatro allanamientos, que fueron realizados por personal de todas las dependencias locales.

En Misiones 2141 se secuestró la moto utilizada para arrojar las latas de humo y diversas prendas de vestir.

Mientras tanto, en Guayaquil 3863 incautaron la campera robada al dirigente de Libertad. Flores Reynoso no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento.

A su vez, en Corbeta Uruguay 3444 secuestraron prendas de vestir utilizadas por Bartolo, quien fue filmado mientras pateaba y luego saltaba sobre los techos de los vehículos.

Finalmente, en Corbeta Uruguay 3133, domicilio de Retamar, los uniformados se llevaron prendas que habría usado durante el hecho.

Prohibición de concurrencia

Además, el juez Mércuri dispuso para los imputados la prohibición de concurrir a cualquier evento deportivo durante 6 meses, medida de la que serán notificados en el transcurso del día.

La causa continúa su curso en la UFIJ N° 7. Se trata de una investigación en etapa preliminar.