El Tribunal en lo Criminal Nº 1 impuso una pena de 6 años de prisión a un hombre acusado de reiterados abusos sexuales a su nieta, menor de edad, en una vivienda de Ingeniero White, aunque el hombre por ahora sigue en libertad.

Se pudo probar en el debate, tras una investigación impulsada por la UFIJ N° 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos se extendieron entre septiembre de 2018 y el 15 de octubre de 2020, período en el que la víctima tenía entre 10 y 12 años.

Los abusos tuvieron lugar en el domicilio que el imputado compartía con su hija -madre de la niña- con la menor y sus hermanos. Según se estableció en la causa, el condenado cometía las agresiones en reiteradas oportunidades, por lo general con frecuencia diaria, tocando a la niña en sus partes íntimas, besándola en la boca y sometiéndola a situaciones sexualizadas.

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Los hechos se conocieron en octubre de 2020, cuando la víctima logró contarle a su madre lo que padecía. A partir de ese relato, la mujer radicó la denuncia correspondiente para que se investigara lo ocurrido.

Extensión del daño

Al momento de determinar la pena, los jueces coincidieron con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal y valoraron como agravantes la extensión del perjuicio ocasionado y las secuelas psicológicas sufridas por la víctima, respaldadas en las pericias incorporadas al expediente y en el testimonio brindado por su madre durante el juicio, así como la prolongación temporal de las conductas ilícitas dada su reiteración y persistencia a lo largo de más de dos años.

Asimismo, el tribunal ponderó la especial situación de vulnerabilidad de la víctima por su condición de niña y mujer en un contexto de violencia sexual, encuadrando el análisis en los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino a través de la Convención de Belém do Pará (ley Nº 24.632), que establece el deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

El hombre fue condenado como autor del delito de abuso sexual simple reiterado, doblemente agravado por el vínculo de ascendiente y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

El acusado llegó al juicio en libertad y -a pesar del pedido de detención efectuado por el fiscal Romero Jardín- los jueces entendieron que no debe ordenarse la privación de la libertad porque el hombre siempre se mantuvo a derecho cuando fue citado por la Justicia.

De todas maneras, se ordenaron medidas como la prohibición de tomar contacto con la víctima por cualquier medio y de salir del país.