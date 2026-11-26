La Universidad Nacional del Sur inauguró este miércoles el nuevo edificio del Centro de Desarrollo de Tribología y Tecnología de Superficies, ubicado en el Campus de Palihue.

La obra comenzó en 2023 y demandó una inversión de 250 millones de pesos aportados por la UNS. En sus instalaciones se concentra equipamiento científico valuado en más de un millón de dólares, que hasta ahora se encontraba distribuido en distintas dependencias de la universidad.

La tribología es la rama de la ingeniería que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación de los materiales. Se trata de un área clave para numerosos procesos productivos en los que intervienen máquinas y componentes móviles, desde motores y sistemas industriales hasta equipos utilizados en la explotación petrolera. El trabajo del Centro combina investigación, formación de recursos humanos y prestación de servicios tecnológicos a empresas.

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Durante el acto participaron representantes de empresas como Tenaris, ALS e Y-Tec, autoridades actuales y anteriores de la UNS e invitados especiales.

El doctor Germán Prieto, director del Centro, agradeció a las autoridades y al personal de la universidad por el acompañamiento durante las distintas etapas del proyecto. "Hoy tenemos un lugar donde reunimos, en un mismo espacio, equipos e instrumental del máximo nivel, que nos permite realizar ensayos y caracterización tribológica de excelencia. Pero lo más importante es que esos equipos y ese edificio están rodeados de gente dispuesta a convertir todo eso en conocimiento, en formación y en respuestas para las empresas. Hoy estamos celebrando todo ese camino y abrimos formalmente este espacio a la comunidad", expresó.

Por su parte, el rector de la UNS, Daniel Vega, destacó el significado de concretar una obra de estas características en un contexto complejo. "No es solamente la apertura de un edificio, es la confirmación de que, aun en tiempos difíciles, cuando existen visión, compromiso y perseverancia, es posible concretar proyectos que fortalecen la ciencia, la tecnología, la formación y el desarrollo productivo de nuestro país. Este Centro de Desarrollo en Tribología y Tecnología de Superficies constituye, sin dudas, una referencia de excelencia en toda Sudamérica", afirmó.

También agradeció a las empresas que acompañaron el crecimiento del Centro: "Confiaron en la capacidad profesional de Walter, Germán y todo su equipo. No solamente demandan servicios tecnológicos de excelencia, sino que además han acompañado este crecimiento mediante importantes contribuciones y donaciones".

En el cierre, Vega resumió el sentido de la inauguración: "Hoy inauguramos mucho más que un centro. Celebramos la concreción de un sueño construido durante años de esfuerzo compartido, de convicciones sostenidas y de personas que nunca dejaron de creer que era posible llegar hasta este momento. Celebramos una universidad pública que investiga, que enseña, que se vincula con el sector productivo y que trabaja para construir un país con más conocimiento, más innovación y más desarrollo".

Ambos reconocieron la visión y el tesón del doctor Walter Tuckart para materializar este logro luego de un trabajo sostenido por más de una década para que se haga realidad.

El Centro y sus características

Uno de los equipos más destacados es un microscopio de fuerza atómica (AFM), donado por el mayor fabricante mundial de rodamientos. El instrumento permite analizar películas y características superficiales de materiales sólidos sin necesidad de prepararlos previamente ni trabajar en condiciones de vacío, como ocurre con otras técnicas de microscopía. "Se utiliza para analizar películas de aditivos de lubricantes que se aplican sobre superficies expuestas a grandes desgastes, que no podemos estudiar con las herramientas con las que contamos actualmente en el laboratorio", explicó Tuckart.

También se incorporó una máquina de ensayos múltiples (Multispecimen Test Machine), donada por la empresa Falex, que permite realizar siete tipos diferentes de pruebas. "Es un equipo muy versátil que no sólo amplía nuestras capacidades a nivel científico y docente, sino también para la prestación de servicios a la industria", señaló.

El CDTTS cuenta con cinco integrantes estables, entre investigadores, técnicos y becarios, y recibe además a estudiantes y becarios de grado de la UNS y de otras universidades, entre ellas la UTN, así como de instituciones de Brasil, Chile y México. Su actividad incluye la formación de profesionales de grado y posgrado y la asistencia tecnológica a empresas de distintas dimensiones. Entre sus clientes se encuentran Tenaris Siderca, Dow, Ferro Expreso Pampeano, TGS y firmas locales y regionales como Vibromax, Bahía Intevi y Estudio Piña. Además, el equipamiento está disponible para brindar apoyo a otros grupos de investigación de la propia universidad.

La formación también comprende un curso extracurricular intensivo que se dicta anualmente para estudiantes y profesionales. Allí se abordan los fundamentos de fricción, lubricación y desgaste, junto con el uso de herramientas de análisis como microscopía electrónica de barrido, microscopía confocal, espectroscopía infrarroja y ferrografía. De esta manera, el Centro articula investigación científica, capacitación especializada y transferencia de tecnología para responder a necesidades concretas del sector productivo.