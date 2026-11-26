Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

No es un cuadro ni lo pintó Pablo Picasso. Este es real, de carne y hueso, juega en Huracán y le puso color a la noche del domingo que pasó con un golazo intergaláctico de tiro libre, de esos maradonianos o messianicos a colocar, despacito, por arriba de la barrera y que dejan en ridículo al arquero rival.

Fue el 3-1 del “Globo” sobre Racing de Olavarría, por la ida de la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Regional Amateur. Y como lo festejó de una manera muy particular, Agustín Seisdedos pasó a ser “El hombre de la Pipa”, uno de los retratos más famosos de la Edad Contemporánea (siglo XX), que inspiró a varios artistas a recrear la obra mucho más acá en el tiempo. Por eso la frase tan famosa que terminó siendo caldo de cultivo para distintas reproducciones en teatro, cine y televisión.

"No sabía esa historia", admitió asombrado.

--No habías nacido.

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--Ja, ja…

--¿A quién le dedicaste el gol?

--A mi hermano Fernando (34 años), que vive en Cipolletti y lo cargo por la nariz, por eso con los dedos traté de hacer una pipa para que se entienda.

--Entonces, el “Pipa” Seisdedos.

--Yo le digo “Narigón”, je, je. Somos muy compinches pese a la distancia; el jugó al básquet en San Lorenzo del Sud y ahora lo sigue practicando allá en una Liga amateur.

Aunque le cueste largar prenda, “Agus” recogió todo tipo de sobrenombres y motes por los clubes liguistas por donde pasó: Liniers, Tiro, Sporting, Olimpo y ahora el “Globito” del bulevar.

--¿Sabés algo?, nunca le hice una nota a un futbolista con tantos apodos.

--Uhhh, conmigo te sacaste la lotería.

--Lo sé, por eso me adelanto, pero no me quiero perder ninguno. Dale, empezá.

--Ja, ja… Mis ex compañeros del colegio Claret (egresó en 2017) me dicen “Negro”, en el fútbol siempre fui “Seisde” o “Tin” y una bandita de malvados en Huracán me bautizó “Tanque”, porque a veces en las prácticas me ponen de delantero y me la tiran para que yo choque con los defensores y me lleve todo por delante. Potencia tengo, goles pocos… (risas).

--¿No te faltó ninguno?

--Uhhh… Sí, “Peluca”, pero no por Milei (presidente de los argentinos), me lo puso Sergio González, el padre de “Nacho”, uno de mis mejores amigos.

--En el tiro libre le diste con “Seisdedos”, la empalmaste de lleno con el empeine. ¿La quisiste meter ahí?

--Sí, fue hermosa la comba que agarró la pelota para colarse en el ángulo más lejano del arquero. El último gol de tiro libre lo había hecho ante Huracán, el año pasado jugando para Liniers, aunque este fue más lindo. Y también muy importante, por todo lo que nos estamos jugando.

--¿Te sentís cerca o lejos del ascenso al Federal A?

--Uhhh… Suena lindo. Estamos más ilusionados que nunca.

--Vuelvo al gol de tiro libre, pero el que le convertiste a Huracán en 2025, ese también tuvo una dedicatoria especial, ¿o no?

--(Tragó saliva y respiró profundo para contener la emoción). Fue para mi hermano más chico, Lucas (22), que está en Buenos Aires esperando un transplante bipulmonar (cirugía de alta complejidad que reemplaza ambos pulmones enfermos por pulmones sanos de un donante). Mi mamá (Mariangel Andiarena) se fue con él y hace un año y medio que viven allá sin posibilidades de venir.

“Vamos nosotros, aunque en Bahía estoy solo con mi papá (Adrián), nos llevamos bien pero extrañamos la convivencia familiar”, cerró el controlador de cajeros en Pago Fácil.