Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

9 de Julio se consagró esta noche tricampeón de la LBB Oro Femenina, "Viviana Albizu", al superar a Bahiense del Norte, por 55 a 44, en cancha de Estrella.

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De esta manera, barrió 3-0 la serie final del segundo tramo y como también se había adjudicado el primero, automáticamente se convirtió en campeón.

Esta segunda parte de la temporada tuvo la particularidad que el grueso del equipo de 9 de Julio, más el entrenador, comparten equipo en Unión Bahía con algunas jugadoras de Bahiense, pudiendo de esta manera participar en la Liga Nacional.

De todos modos, el trámite del partido fue físico, ninguno de los dos equipos regaló nada y recién se quebró en los últimos tres minutos.

La MVP

Delfina Álves da Florencia se quedó con el premio MVP, entregado por el gerente de la ABB, Juan Carlos Alonso, quien estuvo en representación de la entidad madre junto con Maia Richotti.

Cuarto título

9 de Julio consiguió su primer campeonato en 2022-23, superando a Estrella, 3-1 en la final.

Al año siguiente, 2023-24, El Nacional derrotó a Estudiantes, 3-0, en la final extra.

En 2024, 9 de Julio se impuso 2-1 en la final ante Estudiantes, en la 2025 barrió 2-0 al albo y ahora ganó los dos tramos, en ambos 3-0 ante Bahiense.

Dedicatoria

En medio de los festejos, el plantel de 9 de Julio le cantó el feliz cumpleaños a Catalina Arena, una de las que estuvo en los restantes torneos y vivió el proceso de desarrollo de este equipo.

No continúa

El entrenador Julián Turcato no seguirá con el equipo superior de 9 de Julio, abocándose a la Liga Nacional con Unión Bahía.

El partido

Las tricolores extrañaron a Paloma Vecchi, mientras que 9 de Julio no tuvo en cancha a Isabella Roldán quien, de todos modos, presenció el partido en el banco, tras su experiencia en el Básquet sin Fronteras en Singapur.

La defensa fue la carta de triunfo del campeón. De movida la asignó una marcación al límite por parte de Ileana Corvalán a Ana Liz Carcas, la responsable de generar juego en el tricolor.

Con mucha actividad colectiva, cambiando y doblando, el azul limitó a Bahiense, aunque el tricolor, con mayor paciencia que su rival, más 10 puntos de Carcas, logró nivelar en el primer cuarto: 16-16.

Manteniendo su defensa con presión alta y ofensivamente con un circuito de pases y jugando mucho de adentro hacia afuera, 9 de Julio mantuvo el ritmo, Althabe se encargó de Carcas, y en el recambio no resintió el nivel, ganando el cuarto 12-5.

En 3m55 del complemento, 9 de Julio sacó 11 de luz haciendo un culto de la defensa, que le permitió disimular sus bajos porcentajes de tiros a distancia.

Claro que en la medida que Bahiense empezó a meterla fue desnudando algunas debilidades de su rival, a quien incomodó, al punto de estampar un parcial de 16-4 y así pasar al frente 42-41, cifra con la que se cerró el tercer período.

En un cuarto Bahiense convirtió la misma cantidad que en todo el primer tiempo. Y siguió insistiendo, siendo más lineal ante un rival que dejó de dominar, se apresuró, no logró dañar cerca del canasto y se vio en problemas.

El juego, desordenado, de ida y vuelta y bajos porcentajes, tuvo un quiebre con un triple de Isabella Larrasolo a falta de 3m40 (9 completó 5 de 29), y en la siguiente defensa un recupero de Isabel Sorzini terminó con doble y falta, para establecer 8 puntos de ventaja.

Esa diferencia, para un equipo como el tricolor que apenas anotó 2 puntos en el último cuarto, era definitiva teniendo en cuenta el tiempo que restaba para el final.

Por eso 9 de Julio, que terminó sufriendo más de lo previsto, se quedó con el partido, nuevamente barrió la serie, se abrazó a la victoria, logró el tricampeonato y se fue sonriendo...

La síntesis:

Bahiense del Norte (44): A.L. Carcas (15), C. Cabrera (5), V. Pérez (10), R. Vasconcelo (3), G. Rial (9), fi; A. Rodríguez, C. Zanotto (2), M. Errazquín, I. Canutti y J. Vogel. DT: Luciano Deminicis.

9 de Julio (55): I. Corvalán (7), M. Bussetti, A. Althabe (5), I. Sorzini (13), D. Álves da Florencia (14), fi; E. Fernández (3), I. Larrasolo (7), A. Maurer (2), M.V. Flores (2), V. Martín (2), T. Nieva y J. Azaroff. DT: Julián Turcato

Cuartos: Bahiense, 16-16, 21-28 y 42-41.

Árbitros: Juan Agustín Matías, Alberto Arlenghi y Francisco Irrazábal.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: 9 de Julio, 3-0.