Ignacio Alem, goleador de la noche, va con fuerza hacia el aro ante la marca de Boffelli. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Otro trabajado, merecido y muy buen triunfo consiguió Villa Mitre, al vencer a esta noche Gimnasia y Esgrima La Plata, por 84 a 77, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El tricolor se repuso de un mal comienzo, estuvo fino en el cierre y en un partido a puro triples (metieron 26 entre ambos), selló su cuarta victoria en 5 presentaciones y la tercera como local, donde se mantiene invicto y fue acompañado por un muy buen marco de público.

Tanto buscaron ambos de larga distancia que la Villa metió apenas 5 dobles más que triples (17 a 12) y el Lobo terminó con 14 bombas y 15 conversiones de dos.

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Harina tira por sobre Sanz, autor de los únicos 3 puntos de Gimnasia en el segundo cuarto.

En ese rubro, en el equipo bahiense fueron clave Alejo Blanco (hizo 6 de 8) y Federico Harina (terminó con 4-9), quien además anotó un triple clave para inclinar la balanza definitivamente en el cierre.

Además, el goleador del equipo fue Ignacio Alem, quien terminó con 19 puntos (2-4 en triples, 4-8 en dobles y 5-7 en libres). Lo siguieron Alejo con 18, Javier Bollo con 14 y Fede con 13.

En Gimnasia, en tanto, los máximos anotadores fueron Raúl Pelorosso y Lucio Castellani, ambos con 16.

*El desarrollo

Yarza intenta frenar a Cueva, quien tuvo un arranco demoledor.

El comienzo del juego estuvo lejos de ser el ideal para Villa Mitre, que sufrió a un Gimnasia inspirado y efectivo, aprovechando una defensa endeble y permisiva: le hicieron 29 puntos en el primer cuarto.

Con Cuevas manejando todos los hilos del juego (hizo 14 puntos en el 1C), el Lobo anotó con facilidad y rápidamente tomó ventaja: primero de 6 (12-6), que llegó a ser 10 (20-10) y se estiró a la máxima de 13 (25-12).

Es que con su base anotando y repartiendo juego, Gimnasia fluía y la Villa no encontraba soluciones adelante, porque le costaba en el juego estacionado y esa alta eficacia de su rival lo obligaba a jugar desde abajo del aro cada ataque.

No obstante, tras un minuto pedido por Sepo (su charla se escuchó desde algunos metros), llegaron un par de triples seguidos de Alejo Blanco, que se sumaron a un positivo ingreso de Javier Bolo y Manu Iglesias. También hubo una bomba de Harina para maquillar el cierre del tricolor, que perdió el primer cuarto por 29 a 21 y mostró reacción.

Sebastián Ginóbili, entrenador de Villa Mitre.

El segundo parcial Villa Mitre fue otro. Adelante fue Bollo el encargado de ponerse al hombro la remontada y atrás todo el equipo cambió rotundamente la cara.

Primero Javier fue sumando en la pintura y también desde la línea y arrancó el pasaje positivo, que nunca dejó de crecer.

Bollo intenta ganarle a Castellani en la pintura.

Encima, en defensa, el tricolor fue implacable no sólo porque mejoró en el 1vs1, sino porque también estuvo más atento, concentrado y efectivo en las ayudas, cambios de marcas y coberturas de espacios.

Eso hizo que, lógicamente, Gimnasia bajara su altísimo porcentaje.

Floyd juega por línea de fondo ante Conde.

De esa manera, la Villa creció en confianza, levantó a su gente y borró a su rival de la cancha. Tanto que Gimnasia sólo anotó 3 puntos en el parcial y llegaron después de 7 minutos de juego.

Así las cosas, el equipo bahiense recuperó todo el terreno perdido en el primer cuarto y llegó a ganar por 6 (35 a 29), se quedó con el período por 16 a 3 y se fue al descanso largo arriba por 5: 37 a 32.

Al regreso de los vestuarios, el tercer cuarto fue una especie de híbrido entre los dos primeros y, hasta acá, el más parejo de la noche.

Luego de un par de minutos sin puntos en los dos costados, Villa Mitre empezó sumando con Alem y escapó a 8: 40 a 32 y 42 a 34.

Bolla intenta dejarla cerca del aro ante la llegada de Conde.

No obstante, Gimnasia se reencontró con su juego adelante -a la vez que el tricolor le dio algunas licencias- y rápidamente acortó.

A esa reacción Villa Mitre le respondió en todo el cuarto con la misma receta: los triples de Alejo Blanco.

La Joya clavó 4 bombas en el parcial (2 seguidas) y una tras una magnifica acción colectiva, para mantener así la ventaja a resguardo, ante un equipo visitante que volvió a encontrar gol a distancia y ganó el cuarto por 24 a 22.

Alejo Blanco se aleja de la marca. La Joya brilló en un momento clave del juego.

El último parcial lo abrió Fede Harina con dos triples (llevaba 1 de 5) pero Gimnasia le respondió con la misma moneda con un acierto de Cimperman y otro de Pérez Disalvo para mantener el tanteador a rienda corta.

A ese "bombardeo" con 23 triples convertidos entre ambos (11 el local y 12 la visita), Villa Mitre le respondió ajustando la defensa y castigando con Bollo en la pintura, más una penetración y una bandeja de Iglesias tras robo de Alem.

Eso armó un parcial de 11 a 3 para Villa Mitre que tomó la máxima de 11 promediando el cuarto y obligando al minuto visitante.

A la salida del tiempo muerto, él Lobo respondió con 5 puntos en fila y obligó a Sepo a pedir el suyo.

Cuevas juega de espalda ante Alimenti.

De la mano de Castellani, los platenses estamparon un parcial de 5 a 0 y achicaron a 6 para demostrar que no le torcerían el brazo tan fácil. De hecho con otro triple de Pelorosso arrimó a 3, 73-70 con 3 minutos por jugar.

Ahí Villa Mitre perdió eficacia y aunque tuvo más de una chance por ataque porque se hizo fuerte con un par de rebotes ofensivos, le costó anotar. Además tampoco fue del todo efectivo en la línea y el juego empezó a entrar en un cierre ajustado y de detalles, porque a falta de 2m42s el tricolor ganaba sólo por 3 (73 a 70).

Ahí Gimnasia empezó a sufrir su corta rotación y perdió por faltas a Castellani y ya tenía afuera a Conde.

Alem celebra uno de sus tantos. Nacho fue clave en el triunfo y el goleador de la noche.

Un foul y doble de Alem le dieron algo de aire a Villa Mitre, pero cuando la moneda estaba en el aire Harina y su magnífica mano le dieron el golpe final.

Fede recibió esquinado y clavó su cuarto triple de la noche, para que el tricolor tomara 7 de luz (81 a 74) con 1m17s por jugar y la cancha termine de explotar para el envión y festejo final.

Por tercera vez en tres presentaciones, Villa Mitre cerró la noche de la mejor manera con el ya clásico: "Dale, dale, ve...".

Cuarto triunfo en cinco presentaciones y va...

Triple salida

Tras este juego, Villa Mitre jugará de visitante ante Centenario de Venado Tuerto (sábado 28), Provincial de Rosario (lunes 30) y Deportivo Norte de Armstrong (martes 1).

La vuelta al José Martínez será el sábado 12, recibiendo a Ciclista. Y cerrará el año calendario jugando, de local también, ante Regatas de San Nicolás (jueves 17 de diciembre) y frente a Central Entrerriano (sábado 19).

El 2027 lo abrirá el sábado 9 de enero, en casa ante Deportivo Viedma.