Se confirmó esta noche el cronograma de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A, conducentes al segundo ascenso hacia la Primera Nacional.

En ese sentido, Olimpo recibirá a Douglas Haig el domingo a las 20.

El árbitro en el Roberto Carminatti será Matías Billone Carpio.

Tras el 2 a 2 en Pergamino, al equipo de nuestra ciudad le alcanza con otro empate para avanzar de fase.

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Mientras que en la Visera, Cipolletti esperará por Sarmiento de La Banda, también el domingo pero a las 17.

El juez principal del encuentro será el puntaltense Fernando Marcos.

Como igualaron sin goles en Santiago del Estero, otro empate le servirá a albinegro para estar en la final y los bandeños están obligados a ganar para seguir en carrera.

*Cómo sigue

La final también se jugará a partido y revancha, en escenario naturales, aunque solo con ventaja de localía y ya no deportiva.

Si avanza Cipolletti será local ante Olimpo o Douglas, porque es el equipo mejor clasificado de la Reválida, ya que perdió la final de la Zona Campeonato.

El segundo mejor rankeado es Olimpo, por lo que tendría ventaja por sobre Sarmiento pero no sobre Cipo.

Mientras que en prioridad le siguen Douglas y Sarmiento, que en caso de clasificar definirá como visitante sea cual sea su rival.