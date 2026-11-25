Joaquín Susvielles repasó en El Diario Deportivo el empate de Olimpo ante Douglas Haig, por la ida de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A.

El 2 a 2 del aurinegro se dio en el cierre del juego y luego de estar dos veces en desventaja, algo que lo deja en una muy buena posición para la revancha, que se jugará en Bahía y el aurinegro tiene ventaja deportiva (avanzará con otra igualdad).

"No sé si fue un empate con sabor a triunfo, pero sí un empate que en un momento la veíamos negra por cómo se fue dando el partido, que la verdad que nos la hicieron complicado. Ellos juegan bien, pero hay otros factores que prefiero no nombrarlos que son mucho más difíciles de enfrentar. Cuando se hace cuesta arriba y no te podés acercar al arco y bueno... por suerte nos trajimos un empate muy importante para salir en nuestra casa de otra manera", reconoció el pampeano en el programa que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

"Creo que estamos jugando los partidos altamente concentrados, sabiendo lo que vamos a hacer. Intentando abstraerse de las dificultades que se pueden presentar, pero por momentos te termina descolocando. Das vuelta la página y tratas de meterle con todo. Hemos tenido resultado, por ahí el partido más difícil que no pudimos hacerlo fue con San Martín de local. Porque metimos el empate y no nos pudimos acercar al arco en todo el partido. Porque quieras o no hacés el empate y agarrás un envión, pero no nos pudimos acercar más al arco. Después, en los demás partidos sí hemos tenido la fuerza para poder levantarnos. A veces se da y a veces no", contó Coki.

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Olimpo recibirá a Douglas el domingo, posiblemente desde las 20, sabiendo que otro empate lo mete en la final de la Reválida, en busca del ascenso a la Primera Nacional.

"No te digo que te da tranquilidad, pero a la hora de salir a la cancha la planificación del partido es diferente. Lógicamente que vamos a tratar de salir a ganar", avisó.

"(La final) Es un objetivo que nos planteamos a principio de año, más allá de que uno hubiera querido estar ahora de vacaciones por haber conseguido el primer ascenso. Pero es difícil, por ahí desde afuera se ve de una manera y estando adentro es difícil porque tenés que luchar contra cosas complicadas. No sólo el árbitro principal, sino de los líneas, que te cobran offside cuando no los son, no te podés acercar, es complicado... pero bueno, es abstraerse y jugar en contra de eso también", remarcó.

Por otra parte, el exjugador de Belgrano de Córdoba habló sobre el presente de la figura del equipo.

"Viene bien Braian, es un jugador importante para el equipo, tuvo la mala suerte en Formosa de una reacción desmedida (expulsión en la semifinal de la Zona Campeonato). Pero creo que de los errores se aprende y creo que ahora lo tenemos y va a estar", remarcó.

"Él es temperamental, quiere la pelota y si no la tiene y está lejos del arco saben que puede llegar a reaccionar. Eso le va a servir también a él para el día de mañana haber aprendido de esta situación. Tuvo que aprender de un doble error, yo no estuve la primera vez que pasó, pero en esta en el vestuario se lo vio dolido. Yo volví con él en el viaje, la vuelta fue eterna y hablamos de todo, con él y Diego Ramírez. Con estos tres goles ya está con la flechita para arriba y tenemos que aprovecharlo nosotros a él", agregó.

Tras llegar en el cierre de la pretemporada y luego de algunos partidos afuera para ponerse a punto físicamente, Susvielles viene mostrando una muy buena versión en los últimos partidos.

"Físicamente me siento muy bien, al principio me costó por no haber tenido una pretemporada. Tuve un par de lesiones que no me ayudaron a terminar de acomodarme, ahora me siento bien. Futbolísticamente me siento muy bien, lógicamente me encantaría tener un par de goles más en la mochila. Pero sí siento que al equipo lo ayudo mucho, me gusta ayudar al equipo y nada... desde ese lado me siento muy bien, con mucha confianza. Con Kimberley podría haber entrado alguna de las que tuvo, pero cuando no es no es y lo importante es que avancemos y que ganemos. Siempre dije que me siente cómodo ayudando al equipo y sea de titular o llegando desde el banco, lo voy a hacer", dijo Coki.

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