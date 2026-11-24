Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

No hace mucho me confió: “Me tendría que haber quedado en Olimpo a jugar otro año más en la B Nacional, porque después, en 2010, logró ascender con De Felippe (Omar) de entrenador; pero bueno, me di cuenta cuando ya era tarde y me arrepentí, la verdad que sí, que me quedó esa cuenta pendiente”.

Retrocedo a julio de 2008: el centrodelantero Facundo Ignacio Diz venía de actuar en Tigre y al sumarse al aurinegro como refuerzo, plantel que orientaba técnicamente Daniel Florit, generó una expectativa repleta de goles, aunque apenas aportó una conquista en 10 partidos disputados.

En ese campeonato el representante bahiense terminó 17° entre 20 participantes, pero por estar holgado con el promedio (quinto en esta tabla específica) no sufrió con la permanencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

No está demás aclarar que Diz, que pese a no lograr nada con el club olimpiense, sigue la campaña del actual equipo de Carlos Mungo en el Federal A.

El 9 nacido hace 47 años en la ciudad bonaerense de Navarro, es hijo del atleta paralímpico Jorge Diz y durante su adolescencia practicó atletismo, básquetbol y fútbol, quedándose con esta última actividad y convirtiéndose en jugador profesional en el año 2000, cuando debutó en la mayor de All Boys.

Se hizo un nombre en el fútbol argentino a base de goles con las distintas camisetas que vistió, menos con la de Olimpo. Transitó por 10 clubes de Argentina y hace 8 años, tras el retiro definitivo, cambió rotundamente su estilo de vida: hoy se dedica a la política y es el intendente de Navarro (cargo que ocupa desde el 12 de noviembre de 2020), su “pueblo”, como le gusta decir a él.

Antes había sido presidente del Concejo Deliberante de esa pequeña ciudad de 17 mil habitantes que está situada al suroeste de la provincia de Buenos Aires. Previamente, en 2015 había realizado su primera incursión al presentarse a una banca legislativa.

Sin embargo, su llegada a la política no fue casualidad. En alguna entrevista, el exfutbolista identificado con el espacio Unión por la Patria contó que ser intendente era su sueño de purrete. Para eso se fue preparando mientras jugaba y, con esfuerzo y estudiando en las concentraciones, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En cuanto a lo futbolístico, Diz hizo una gran parte de su recorrido en el fútbol argentino, en las tres principales categorías de AFA. También tuvo una experiencia en el exterior, ya que tuvo pasos por Venezuela y Estados Unidos defendiendo las camisetas de Deportivo Táchira y Colorado Rapids. En Primera División jugó para Banfield (2004), Tigre (2007/08) y Quilmes (2012/14, con un ascenso a Primera).

También tuvo un segundo ciclo en All Boys en 2003 en el Nacional B. En esa divisional también integró los planteles de Olimpo y Platense. Otros de los colores que lució fueron los de San Telmo, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Sportivo Italiano. En el profesionalismo, en total registra 505 partidos y 115 goles.

Lo singular es que Diz hizo una carrera futbolística para ayudar a su familia a tener una mejor posición económica. La infancia había sido difícil: "Fue mi medio de inclusión y superación; con mi hermana vivimos una infancia muy feliz, pero con muchas necesidades. Trabajamos desde muy chicos, vendimos vidrio, huesos y más de una vez tuvimos que pedir para comer".

Incluso, eso lo llevó a elegir el fútbol por sobre otro deporte: "Yo jugaba mejor al básquet, pero como era amateur, elegí el fútbol para ayudar a mi familia y pensar en un futuro. Gracias al deporte, fuimos la primera generación de la familia que se pudo recibir en una universidad pública".

“Facu”, que siempre tira buenas vibras para Olimpo, se suma a la extensa lista de deportistas que luego de abandonar la actividad se metieron en política como, por ejemplo, los casos de Daniel Scioli, Claudio Morresi, Carlos Javier Mac Allister, Carlos Espínola, Héctor Campana e Inés Arrondo.

Lejos de Bahía pero con el mismo deseo que muchos jugadores que pasaron por Olimpo, pidió: “Ojalá ascienda”.