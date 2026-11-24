Llega la hora de la verdad en el Promocional liguista. El sábado, a las 17, Olimpo y Comercial estarán cara a cara en el Doctor Alejandro Pérez buscando el ansiado ascenso.

El aurinegro viene de ganar el Clausura --triunfo ante Tiro Federal 2 a 0--, mientras que el elenco verdiamarillo obtuvo el Apertura, casualmente también ante el aurivioleta.

En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, se ejecutarán penales.

En el año, se enfrentaron cinco veces. En el Apertura, Comercial ganó los dos partidos (1-0 en casa y 2-1 de visitante), mientras que en el Clausura, empataron 1-1 en White, Olimpo goleó 4 a 0 en casa y repitió en los playoffs, pero 1 a 0.

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Marco González --DT aurinegro-- no podrá contar con Santiago Llanos, expulsado ante Tiro Federal.

Por su parte, Mar´tin Gatti --orientador de los portuarios-- espera recuperar a algunos de los lesionados.

El público comercialino ocupará la tribuna local e ingresará por 12 de Octubre.

Por su parte, la gente del aurinegro entrará por calle Alem y Trelew.