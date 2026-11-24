Villa Mitre anunció la salida de Diego Cochas como entrenador del plantel superior que afrontó el último Torneo Federal A.

Según informaron desde la institución, el alejamiento del DT se dio de común acuerdo con la dirigencia y tras la finalización de su contrato.

Además, en el comunicado publicado por el club le agradecieron “por el compromiso y el trabajo realizado” y le desearon lo mejor “para lo que se viene”.

El cordobés había llegado para la reciente temporada en reemplazo de Carlos Mungo.

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En total, dirigió 28 partidos en el último certamen, en el que tricolor no logró acceder a la Zona Campeonato en busca del primer ascenso y luego quedó eliminado en el segundo cruce de la Reválida, en manos de Douglas Haig.

De esos encuentros, el equipo ganó 9, empató 13 y perdió 6.