Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Apenas lo llamé para la nota me dijo “Que marcador central se estaba perdiendo Huracán”, y se abrazaba con cada uno de sus compañeros que pasaban a su lado y le hacían sentir que había jugado un partidazo.

Eric Lischeske estaba feliz, no quería irse del césped sintético que el “Globito” había regado de sangre, sudor y una actitud encomiable para vencer 3-1 a Racing de Olavarría, por la final de ida de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Regional Amateur.

“Pese al resultado final, Racing nos hizo un partidazo, tiene individualidades de jerarquía y fue un rival muy noble. Se cuidó, pero no se metió atrás, sabiendo que enfrente tenía a un Huracán poderoso, vertical y que de local te busca por todos lados para lastimarte”, indicó el “melli” mientras recibía los aplausos de los dirigentes apostados en zona de plateas (el encuentro fue a puertas cerradas).

“Tuvimos una buena noche y pudimos sacar una ventaja considerable para la revancha. Huracán se ganó un respeto a nivel regional, hace años que en la Liga y en estos torneos siempre propone y es protagonista, armando buenos planteles y grupos excelentes”, amplió el ex Olimpo.

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Es la primera vez en la temporada que juega un tiempo entero en este certamen, y se lo notó atento, rápido y decidido.

“No me había tocado, pero gracias a Dios estoy acá en Huracán tremendamente motivado, porque el grupo es genial y la mentalidad ganadora de todos te lleva a soñar y a vivir ilusionado. El cuerpo técnico me dio mucha confianza y por eso entré a cumplir con lo que sé, sin hacer locuras ni cosas raras”, confesó el zurdo de 34 años.

--Pero, ¿de 6?

--Solo había jugado en ese puesto en algún partido donde hubo que aguantar un resultado, pero 45 minutos de corridos jamás. Entreno mucho y le meto ganas. Tengo todo muy claro, estoy acá para sumar. Mauro (Brunelli) me pidió que no rife la pelota, que trate de filtrar algún pelotazo para que le llegue directo a los delanteros.

--Si llegan a ascender, ¿pensaste en alguna promesa?

--Sí, me vengo a vivir al bulevar. Estoy en el centro de Bahía, pero White me queda más cerca de mi trabajo (es repartidor de cervezas y gaseosas desde hace casi 15 años). No estoy loco, deseo como loco poder ascender.