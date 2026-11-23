Atlético Monte Hermoso y Ferroviario de Coronel Dorrego dieron un gran paso para llegar a la final, al golear a Independiente y SUPA respectivamente, tras jugarse los partidos de ida de las semifinales de la Liguilla campeonato del torneo oficial "70ª Aniversario del Club Villa Rosa" que organiza la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.

En Coronel Dorrego, el albirrojo no dejó dudas y vapuleó a Independiente por un lapidario 5 a 1.

Joel Vera, Franco Ortiz, Matías Martín --2-- (foto) y Benjamín Fernández anotaron para el ganador del tramo regular.

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Leandro Jeva descontó para el Rojo, que deberá ganar por cinco goles la revancha para meterse en la final.

Por su parte, Ferroviario dio el campanazo y goleó como visitante --se jugó en Sierra de la Ventana-- a SUPA por 4 a 1.

Enzo Meloni --en contra--, Sergio Lindner --2, uno de penal-- y Gianfranco Crisci marcaron para el elenco aurinegro, mientras que Yago Sabanés descontó para el conjunto que comanda Horacio Azzolini.

En la revancha, Ferro avanzará a la definición hasta perdiendo por tres goles.