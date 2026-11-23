Juventud Agraria se coronó en el torneo Clausura que organizó la Asociación de Fútbol de Villarino al empatar como visitante ante su clásico rival Juventud Unida 1 a 1 y hacer prevalecer el triunfo de la ida por 2 a 0.

Ayer, en el Néstor Parassole, el elenco que conduce Ulises Tomasetti se puso en ventaja con gol de Santiago D'Anna a los 8 minutos, mientras que Blas Martínez estableció la paridad para "Juventú", a los 76 minutos.

Impartió justicia Juan Ignacio Miranda.

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Tras la consagración, los festejos del campeón continuaron en el pueblo.

La síntesis

Juventud Unida (0): Giménez; J.L. Ullua, L. Justo, B. Martínez, Suero; Villalba (M. Dilje), E. González, S. Carrizo (Lastra), F. Contreras; Castillo y N. Millán. DT: Juan Contreras y Axel Larrea.

Juventud Agraria (1): Ponce de León, R. Dilje, Valdebenito, E. Roa, Pino; D'Anna (S. Duarte), H. Roa, A. Lezcano, Humann; Bilbao y Toledo (Barros). DT: Ulises Tomasetti.

Goles: D'Anna (JA), a los 8m. y B. Martínez (JU), a los 76m.

El campeón

El plantel conducido por Ulises Tomasetti estuvo conformado por Gaston Ponce de León y Valentín Uthurralt (arqueros); Gonzalo López, Ramiro Dilje, Faustino Bolzán, Francesco Girotti, Elías Roa, Matías Valdebenito, Maximiliano Díaz y Braian Pino (defensores); Hugo Roa, Emiliano Leal, Agustín Lezcano, Maico Humann, Simón Duarte y Felipe Donnadieu (mediocampistas); Octavio Bilbao, Maximiliano Reyes, Julián Toledo, Santiago Rupell, Benjamín Abarzúa, Santiago D'Anna y Maximiliano Barros (delanteros).

Cuerpot técnico: Ulises Tomasetti (DT); Marcos López y Fernando Stalldecker (ayudantes de campo); Bautista Ríos y Gaspar Roth (profes); Luis Pino y José Aguayo (utileros) y Pablo Fierro (masajista).

El próximo domingo, en escenario a confirmar, chocarán los dos campeones: Social Ascasubi (ganador del Apertura) y Juventud Agraria.

En tanto, Juventud Unida de coronó en tercera división tras vencer por penales a Juventud Agraria (5-4) en su cancha. En los 90 minutos ganó el visitante 1 a 0, mismo resultado de la ida pero en favor de "Juventú".

Y en Veteranos, Fortín Club venció a Social Ascasubi 3 a 1 en la primera final. La revancha se jugará el próximo domingo.