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Pampero de Guatraché inscribió su nombre por primera vez en lo más alto de la novel Liga Sureña.

La Estrella se adjudicó la Copa de la Liga tras empatar anoche ante Villa Mengelle en Jacinto Aráuz 0 a 0.

El elenco guatrachense hizo prevalecer el 4 a 1 de la ida y no tuvo inconvenientes para sostener la ventaja y festejar por primera vez en esta competencia.

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Pampero se suma así a Deportivo Alpachiri (cuatro cetros), Independiente de Jacinto Aráuz (2) y Unión Deportiva Bernasconi (uno).

Además, llegó a su decimotercer título, contabilizando los 12 que cosechó en la Liga Cultural.

Tras la consagración, los festejos se trasladaron a Guatraché.

La campaña

1ra: UD Bernasconi (V) 0-1

2da: Huracán (L) 5-0 (Alexis Blanco -2-, Enzo Gaiger, Joaquín Viera y Ramiro Fredes)

3ra: Unión (GC) (L) 2-1 (Enzo Gaiger y Matías Polanco)

4ta: Unión (GC) (V) 1-0 (Alexis Blanco)

5ta: Huracán (V) 2-1 (Paulo Pantanetti y Ramiro Fredes)

6ta: UD Bernasconi (L) 1-1 (Ramiro Fredes)

4tos: Dep. Colonial (L) 1-0 (Ramiro Fredes)

4tos: Dep. Colonial (V) 1-1 (Ramiro Fredes)

Semis: Independiente (JA) (L) 2-2 (Enzo Gaiger y Joaquín Viera)

Semis: Independiente (JA) (V) 0-0 (pp. 3-5)

Final: Villa Mengelle (L) 4-1 (Alexis Blanco, Enzo Gaiger -2- y Ramiro Fredes)

Final: Villa Mengelle (V) 0-0

Lo que viene

Este fin de semana comenzará la Supercopa.

Chocarán a un solo cotejo UD Bernasconi-Villa Mengelle, Pampero-Independiente, Social Colonial-Club Darregueira y Gimnasia de Darregueira-Deportivo Alpachiri.