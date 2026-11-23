Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Nada que ver con el partido del domingo pasado. Huracán no fue un volcán en erupción ni estuvo poseído por la búsqueda incesante del gol y del triunfo a cualquier precio. Esta vez no tuvo que remontar ningún resultado, y el primer punto a aclarar es que, al menos a mí, este equipo de Racing de Olavarría me llenó más que Ferro de General Pico. Por poderío y orden táctico, por estrategia y convencimiento, pero más que nada por su nobleza de comprender que para ganar hay que jugar, ser mejor que el rival y no protestar.

El conjunto olavarriense no vio fantasmas dispersos por el bulevar y se cubrió hasta donde pudo con un 4-2-3-1 que después mutó a un 4-4-2, sin renunciar a atacar e incluso gozando de pasajes en el trámite donde estableció una marcada superioridad sobre el “Globito”, que a la postre se impuso con autoridad, solvencia y justicia en el cotejo de ida de la final de la Región Bonaerense Pampeana Sur del torneo Regional Amateur.

El 3-1 final se lo puede desmenuzar desde distintas perspectivas. ¿Fue una ventaja abultada?, tal vez no si lo miramos desde la paridad que existió al o largo de los 90 minutos, aunque en el segundo tiempo el dueño de casa imprimió en la noche del bule esas golosas intenciones de ir por el ascenso al Federal A.

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Sin el ex Villa Mitre Pablo Mujica y sin el ex Olimpo Nadir Hadad, ambos suspendidos, además de la ausencia de su hombre orquesta en el medio, Santiago Izaguirre, el “Chaira” mostró oficio para defender de abajo y de arriba. Desde el vamos le cerró los caminos a su adversario y se plantó con raíces fuertes y confiables en un terreno sintético que no le provocó ninguna reacción negativa que lo haga fugarse del contenido.

Huracán fue el de siempre. Campo abierto y centros al área (forzados y con marcas encima, no importa, es ley sacar el centro igual), una marca registrada en esto de “despelotar” las almas contrarias.

En todo el primer tiempo, no hubo ni dominador ni dominado, por eso el representante de la Liga del Sur fue de a poco. Ante la impenetrabilidad de la materia, calmó la ansiedad, buscó otros resquicios y movió la pelota hasta que encontró alguna luz al final del camino.

Eso sí, el forastero pegó primero con un gol calcado al que hace 7 días metió Mussarella para el verde piquense. Contra rápida, balón pivoteado por Barberini y toque sutil para la entrada del misil Uriel Mormando, quien sacó un foribundo zurdazo que se coló por debajo de las piernas de Salvarezza.

Y como sucedió ante Ferro también, la reacción del local no tardó en llegar. Segovia punteó un balón al área y Agudiak no llegó a definir por la lucha titánica que estaba teniendo con Sebastián Alvarez. Se agarraron los dos, pero el árbitro cordobés Lucas Rodríguez, en un rápido golpe de vista, observó la sujeción del 2 racinguista y sancionó el penal. Si fue (sucedió en el arco más alejado de la cabina), fue penalcito, una acción cobrable pero que muchos dejan pasar considerando que el tironeo y la disputa para ganar una posición es mutua.

El empate de Navarro le dio color a la vida huracánense, que se daba cuenta que el de enfrente, además de ser laborioso y hombruno, metía presión con jugadores de calidad que exceden esta categoría.

En el complemento, Huracán dio vuelta varias páginas en un puñado de minutos. Arrancó siendo largo e inconexo, hasta que aparecieron los “viejitos piolas”. Mayo sacó un lateral al cuadrante mayor, Linares la aguantó y tocó para que Scalco, al que nunca podés descuidar, ni en la claridad ni en la oscuridad, remate de zurda a 100 kilómetros por hora. Golazo.

¿Ya está? No, porque hay una cualidad que distingue a los Brunelli boys: si huelen sangre, van al hueso. Tras el 2-1 Racing no quedó bien, empezó a titubear en defensa, y se le vino el malón encima.

A los 43, Scalco alargó para Seisdedos y Seba Alvarez lo frenó con una clara infracción en el borde del área grande. El 11 había conseguido controlar el esférico y se aprestaba a irse solo para ponerse cara a cara con el arquero. El referí acertó en mostrarle roja directa al primer central racinguista por interrumpir una oportunidad manifiesta de gol.

Lo que no me conformó del colegiado es que no usó la misma vara al momento de sacar las amarillas. Mayo, por un foul violento contra Ordozgoiti en la etapa inicial y Linares, por darle fuerte al ingresado Garabento, merecieron más que una recriminación arbitral. Y antes, la visita reclamó un penal de Mayo sobre Quimey Marín que no me pareció y que nadie pidió. Creo que el pito acertó amonestando al 7 por simular.

“No lo toqué, fui abajo, es cierto, pero como se le iba larga no puse el pie, se tiró porque se dio cuenta que estaba entrando al área”, explicó Mati.

Pará, vuelvo un toque para atrás, porque de esa falta de Alvarez a Seisdedos llegó el tercero. ¿Qué decir del disparo de Agustín, que la colgó de un ángulo con una maestría increíble? Nada, para aplaudir de pie.

Buena diferencia para la revancha, aunque de algo tiene que estar seguro este Huracán de los milagros: Racing es el rival más complejo y utilitario que enfrentó en la competencia. Por eso ¡cuidado!, la serie está abierta.

La síntesis

Huracán 3 (4-1-3-2)

Salvarezza 6

Mayo 6

Reynoso 6

Rossi 4

Navarro (c) 7

Zabala 6

Segovia 5

Linares 6

Seisdedos 6

SCALCO 8

Agudiak 6

DT: Mauro Brunelli

Racing 1 (4-2-3-1)

Vivas 5

F. Tucker 6

S. Alvarez 5

G. Izaguirre 6

Palmieri 4

Scacheri 5

Bortoloti 6

Mormando 7

Ordozgoiti (c) 5

Q. Marín 6

Barberini 7

DT: Carlos Tavare

PT. Goles de Mormando (R), a los 21m. y Navarro (H), de penal, a los 28m.

ST. Goles de Scalco (H), a los 34m. y Seisdedos (H), a los 43m. A los 42m. fue expulsado S. Alvarez (R).

Cambios. 45m. E. Lischeske (6) por G. Rossi y 71m. Robles (6) por Segovia, en Huracán; 67m. Gómez Navarro (4) por Mormando y Garabento (5) por Barberini y 79m. F. Kolman por Ordozgoiti, en Racing.

Amonestados. G. Rossi (37m.), en Huracán; Barberini (49m.), Q. Marín (60m.) y Gómez Navarro (77m.), en Racing.

Arbitro. Lucas Rodríguez (6).

Cancha. Huracán.