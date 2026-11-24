Como en los últimos tiempos, Bella Vista está otra vez en una definición. El Gallego superó en casa a Libertad 3 a 1 en la final del playoffs del certamen Clausura y ahora chocará ante Huracán, el dueño de la ventaja deportiva, para tratar de meterse en la definición anual. El delantero Matías Mayer, autor de uno de los goles casualmente ante su ex equipo, dejó sus sensaciones tras el sufrido triunfo ante su público.

“Si no sufrimos no somos Bella Vista. Hicimos un partido muy bueno que supimos sacar adelante contra un gran rival. Y ahora ya tenemos que empezar a preparar el partido ante Huracán”, sostuvo el “Ruso”, quien llegó a 6 conquistas en el año.

“Creo que le dimos otra alegría más a la gente de Bella Vista. Ya hace varios años que venimos jugando finales y partidos importantes”, amplió el ex Olimpo y Sansinena, entre otros.

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--Qué desahogo. ¿No?

--Que te parece. No hay nada más lindo que ver la cancha llena y esta victoria es para toda esa gente que nos vino a alentar. También es para la familia que está siempre y para nosotros como grupo, que lo merecíamos.

--Cuantos vaivenes emocionales vivieron.

--Empezamos bien, con mucha confianza por el primer gol, pero después sufrimos bastante. Por suerte, en una contra, pudimos encontrar el 2 a 0 que nos dio un poco más de tranquilidad.

“Sinceramente, Volvimos a sufrir como en varios partidos, nos descontaron y se nos venían, pero llegó el penal de Gabino (por Belleggia) y recién con el 3 a 1 pudimos estar más tranquilos”, añadió.

--Se viene otro cara a cara ante el Globo.

--Y tenemos que ir a ganar sí o sí. Será una linda final, aunque lamentablemente sin gente. Trataremos de imponer nuestro juego y llevar la definición a un partido más.

Lo que viene

Bella Vista --ganador del playoff-- deberá medirse ante Huracán --se quedó con la ventaja deportiva-- para consagrar al ganador del Clausura.

Será en el Bruno Lentini del Globo, a puertas cerradas, ya que el club del Bule tiene suspendida su cancha.

Lo que resta saber es cuándo y dónde se jugará el compromiso, teniendo en cuenta que Huracán jugará este domingo la segunda final por la Región Pampeana Sur del Federal Amateur.

El Gallego está obligado a ganar --en los 90 o en los penales-- para forzar una definición anual, ya que el conjunto que orienta Mauro Brunelli se quedó con el Apertura.