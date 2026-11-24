La Selección argentina no tendrá para la próxima Ventana FIBA al cordobés Facundo Campazzo, tampoco a Gabriel Deck y, muy probablemente, se sume la baja de Leandro Bolmaro.

Argentina recibirá a Bahamas el jueves y a Canadá el domingo 29, en Zárate, en dos partidos fundamentales para acercarse a la clasificación al Mundial de 2027.

El base sufrió a principios de mes una lesión en el bíceps femoral izquierdo durante un partido ante San Pablo Burgos por la liga española, que lo obligó a salir en el tercer cuarto, y no juega desde entonces.

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Su ausencia se suma a la de otro líder de la generación, el alero Gabriel “Tortu” Deck, quien tuvo que ser operado del hombro izquierdo el mes pasado y no retornaría a la práctica deportiva hasta el año próximo.

A esta dos bajas confirmadas se suma la casi confirmada ausencia de Leandro Bolmaro, quien a raíz de su dolencia en el aductor, hoy no fue incluido en la convocatoria de Olimpia para enfrentar a ASVEL, por la Euroliga.

La situación genera preocupación de cara a la próxima Ventana FIBA, en la que integra la preselección de Pablo Prigioni.

Para acceder al Mundial, la albiceleste todavía depende de sí misma, en caso de ganar los dos juegos a disputarse en el Polideportivo Diego Armando Maradona.

Si le gana a Bahamas y pierde con Canadá, tendría que darse una victoria de Panamá ante Bahamas, de lo contrario se definirá en febrero, cuando Argentina visite a Puerto Rico y Bahamas.

En tanto que si Argentina pierde con Bahamas, dependerá de otros resultados.