Con Franco Colapinto (Alpine) en acción, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Qatar por la fecha 22 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

La acción en Lusail comenzará el viernes con la Prácticas Libres y culminará el domingo con la carrera final.

El piloto argentino intentará buscar extender la muy buen producción del pasado fin de semana, en la que igualó su mejor actuación terminando en el sexto lugar en el Gran Premio de Las Vegas.

*Para agendar

-Viernes 27

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

• Práctica 2: 10.30 a 11.30 horas.

• Práctica 3: 14.00 a 15.00 horas.

-Sábado 28

• Práctica 3: 11.30 a 12.30 horas.

• Clasificación: 15.00 a 16.00 horas.

-Domingo 29

• Carrera: 13.00 horas.