Colapinto va por más tras su gran noche en Las Vegas: días y horario del GP de Qatar
El argentino fue sexto e igualó su mejor resultado en la Máxima.
Con Franco Colapinto (Alpine) en acción, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Qatar por la fecha 22 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.
La acción en Lusail comenzará el viernes con la Prácticas Libres y culminará el domingo con la carrera final.
El piloto argentino intentará buscar extender la muy buen producción del pasado fin de semana, en la que igualó su mejor actuación terminando en el sexto lugar en el Gran Premio de Las Vegas.
*Para agendar
-Viernes 27
• Práctica 2: 10.30 a 11.30 horas.
• Práctica 3: 14.00 a 15.00 horas.
-Sábado 28
• Práctica 3: 11.30 a 12.30 horas.
• Clasificación: 15.00 a 16.00 horas.
-Domingo 29
• Carrera: 13.00 horas.