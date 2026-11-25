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Villa Mitre recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata, desde las 21, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina, dirigiendo Pablo Estévez y Juan Antonio Domínguez.

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De esta manera, el tricolor juega como local después de 20 días y recién volverá al José Martínez el 12 de diciembre, es decir, tras 17 días.

El representante bahiense está invicto como local, triunfando en sus dos presentaciones, ante Pico (55-52) y frente a Deportivo Norte (90-55).

Su buen momento lo llevó a la ruta, venciendo a Unión, en Mar del Plata, 99-95, y en la misma ciudad perdió su único y último partido, frente a Quilmes, 79 a 72.

El Lobo, por su parte, disputó nueve partidos, cosechando seis triunfos (cuatro de local) y tres derrotas (dos de visitante).

La Villa promedia 79,2 puntos a favor y 70,2 en contra, mientras que los platenses anotan a razón de 78,7 por juego y reciben 79,6.

Gimnasia perdió el lunes, de visita, ante Deportivo Viedma, 86 a 70, cortando una racha de cuatro victorias.

Y pudo contar sólo con uno de sus tres extranjeros: Bradley Cimperman.

El otro que ya viene de la temporada anterior, el cubano Joan Gutiérrez Conde, se encuentra afectado a la selección de Cuba para jugar desde mañana la Ventana FIBA en Isla Margarita (Venezuela) frente a Barbados, Ecuador y el seleccionado local.

Además, el estadounidense Daniel Akitoby (2m06 y 25 años), flamante refuerzo, viajó con el plantel, aunque no pudo debutar, ya que no llegó el transfer, algo que esperan poder concretar para habilitarlo de cara al partido de esta noche.

El técnico de Gimnasia es Fernando Calvi, quien jugó por El Nacional en la temporada 2005-2006 del TNA, ahora Liga Argentina.

Villa Mitre

El plantel tricolor para hoy: Nº4) Ignacio Alem, Nº5) Segundo Alimenti, Nº6) Emiliano Sombra, Nº7) Manuel Iglesias, Nº8) Javier Bollo, Nº9) Alejo Blanco, Nº10) Federico Harina, Nº11) Jahsim Floyd, Nº12) Bautista Iguacel, Nº14) Álvaro Yarza, Nº16) Lionel Gómez Lepez y Nº18) Mirko Marcos. DT: Sebastián Ginóbili.

Gimnasia

El equipo visitante: Nº1) Matías Cueva, Nº4) Pedro Pérez Disalvo, Nº7) Juan Francisco Boffelli, Nº8) Bradley Cimperman, Nº9) Matías Sanz, Nº10) Raúl Pelorosso, Nº16) Tomás Maciel, Nº22) Juan Cruz Cordero y Nº24) Lucio Castellani. DT: Fernando Calvi.

Triple salida

Después de este partido, Villa Mitre jugará de visitante ante Centenario de Venado Tuerto (sábado 28), Provincial de Rosario (lunes 30) y Deportivo Norte de Armstrong (martes 1).

La vuelta al José Martínez será el sábado 12, recibiendo a Ciclista. Y cerrará el año calendario jugando, de local también, ante Regatas de San Nicolás (jueves 17 de diciembre) y frente a Central Entrerriano (sábado 19).

El 2027 lo abrirá el sábado 9 de enero, en casa ante Deportivo Viedma.

Anoche

Por la Conferencia Sur, anoche Ciclista derrotó a Unión, por 80 a 70. Mientras que River hizo lo propio ante Deportivo Norte, por 91 a 83.