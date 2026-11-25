Femenino: Bahiense-9 de Julio, en cancha de Estrella, puede ser el último de la temporada
Si gana 9 conseguirá el tricampeonato.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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9 de Julio buscará hoy conseguir el tricampeonato, cuando se enfrente con Bahiense del Norte, a las 21, en cancha de Estrella, por la serie final del segundo tramo de la LBB Oro Femenina, "Viviana Albizu".
Dirigirán Juan Agustín Matías, Alberto Arlenghi y Francisco Irrazábal.
La serie está 2-0 a favor de 9 de Julio, que ganó el primero, 66 a 50 y el segundo, 56 a 53, ambos en Independiente.
Y como ya se adjudicó el primer tramo, en caso de quedarse con la victoria esta noche automáticamente se consagrará tricampeón.
De lo contrario la serie se estirará a un cuarto juego.
Se enfrentaron en nueve oportunidades esta temporada y siete victorias fueron para el albiazul.
En este segundo tramo, la particularidad de la final es que participan, por 9 de Julio, las mismas jugadoras que integran el plantel de Unión Bahía en la Liga Nacional, compartiendo con algunas de las que Bahiense hoy pondrá en cancha.
Dominio
9 de Julio consiguió su primer título en 2022-23, superando a Estrella, 3-1 en la final.
Al año siguiente, 2023-24, El Nacional derrotó a Estudiantes, 3-0, en la final extra.
En 2024, 9 de Julio se impuso 2-1 en la final ante Estudiantes y en la 2025 barrió 2-0 al albo.
De esta manera, 9 de Julio acumuló tres títulos en los últimos cuatro torneos y ahora va por el tricampeonato.