Apenas 5 minutos en cancha le bastaron a Lautaro Martínez para marcar un gol, en la victoria de Inter ante Stuttgar, por 2 a 0, en el encuentro correspondiente a la quinta fecha de la primera fase de la Champions League.

El Toro anotó el segundo tanto de su equipo a los 74 minutos, tras saltar desde el banco a los 69.

Petar Sucic, de penal y a los 57 minutos, había abierto el marcador para el elenco italiano.

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El partido se jugó en el Giusseppe Meazza y significó el tercer triunfo en fila para Inter, que llegó a 9 puntos y se recuperó de las derrotas en las primeras dos jornadas.

Para Lautaro fue su segundo tanto en la actual edición de la competencia, ya que había marcado un gol en la derrota por 4 a 3 ante Brujas.

Además, le permitió volver al celebrar un tanto luego de una lesión muscular que lo alejó de las canchas por más de un mes.

Su regreso a la actividad había sido el sábado en el empate 4 a 4 ante Atlanta, por la Serie A, cuando ingresó a los 77 minutos.

La próxima presentación de Inter será el sábado, ante Genoa, desde las 16.45.

Mientras que por Champions volverá a jugar el 9 de diciembre, cuando visite a Borussia Dortmund en Alemania.