El domingo será una jornada especial para el fútbol femenino del Sindicato de Trabajadores Municipales, que buscará cerrar la temporada con nuevos festejos. Las finales anuales se disputarán el domingo en la cancha de San Francisco.

En Reserva, Municipales se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Bella Vista y ahora deberá enfrentar a Tiro Federal, ganador del Apertura. El encuentro comenzará a las 13.

En Primera, el conjunto municipal también tendrá la posibilidad de quedarse con el título anual. Luego de conquistar el Apertura, se medirá con Villa Mitre, campeón del Clausura, desde las 16.

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El camino hasta esta instancia tuvo una definición ajustada. En el primer cruce de la máxima categoría, Villa Mitre se impuso por 4 a 3 y, en el segundo, igualaron 3 a 3. La clasificación se resolvió mediante los penales, donde el conjunto tricolor consiguió la victoria por 4 a 3.

Por otra parte, la final de Reserva B entre Liniers y Rosario PB, se jugará en la cancha 2 del Zibecchi el venidero sábado a las 16.

En tanto, la Promociòn entre La Armonía y Petroquímicos irá el sábado a las 16 en el Hermanos Francani del club velezano.