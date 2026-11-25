Olimpo ganó el Clausura de la B liguista y su campaña en esta segunda parte del año lo convirtió en favorito al ascenso, la misma sensación que dejó Comercial cuando se hizo acreedor del Apertura.

Ambos estarán cara a cara el próximo sábado, a las 17 en el estadio Alejandro Pérez de Liniers, por el pasaje a la A 2027. El perdedor tendrá una chance más antes del cierre de la temporada: la promoción ante Sporting, al que le tiene que ganar dos veces para que se dé el “sube y baja”.

“Para nosotros será el partido más importante del año, debemos jugar al 110 por ciento si queremos cumplir el sueño que este club viene buscando desde hace tanto tiempo”, fue la reflexión del defensor verdiamarillo Mauricio Villalobos en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

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Antes de ir a entrenar y después del intenso reparto de cartas documento, telegramas, tarjetas de crédito o débito y todo lo que llega desde Mercado Pago por el barrio Noroeste, Bajo Rondeau y Villa Caracol, tarea que hace de lunes a viernes --desde las 7 hasta terminar—y desde hace 6 años como empleado del Correo Argentino, Mauri ya imagina un duelo de largo aliento: “El último choque ante Olimpo lo perdimos, pero jugamos mejor que ellos; nos ganaron a lo último con una contra después de un tiro libre nuestro”.

Y agregó: “Estos 15 días que tuvimos de parate nos sirvieron para equilibrar los niveles físicos, además de repetir los distintos movimientos tácticos y potenciar el ánimo grupal”.

“En el Clausura sufrimos muchas bajas y futbolísticamente estuvimos lejos de lo que mostramos en el Apertura, pero la camiseta de Comercial te exige dar el máximo, ese es el mensaje que transmite el cuerpo técnico, los dirigentes y los hinchas”, sostuvo el ex La Armonía, Dublin, Pacífico de Cabildo y Tiro que este año disputó 28 encuentros y marcó un gol (a Pacífico de Cabildo, en el primer certamen, en Ingeniero White).

“En la Liga del Sur, a principio de año, nadie creía en nosotros, y acá estamos, a 90 minutos de la hazaña”, disparó antes del remate: “A Olimpo no hay que dejarlo ni respirar, si nos descuidamos medio segundo, nos quedamos sin nada”.

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