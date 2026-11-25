A finales de 2023, cuando el nombre de Nico Paz comenzó a resonar en el mundo del fútbol gracias a sus actuaciones con el Real Madrid, se viralizó una foto del delantero en su infancia con la camiseta de Boca.

"Esto es de cuando era chiquito. La mayor parte de mi familia es de Boca", afirmó Nico Paz a casi tres años de la viralización de esa fotografía.

El delantero argentino habló luego de la victoria 1 a 0 del Como ante el AEK Atenas por la UEFA Champions League.

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“De chiquito me compraban mucho las camisetas”, agregó el jugador de la Selección que, a los 22 años que ya comienza a ser una realidad que podría heredar la camiseta número 10 que dejó vacante Lionel Messi tras su retiro del combinado nacional.

Las declaraciones de Nico delatan la preferencia futbolística de su padre, Pablo Paz, quien debutó en Newell's, pasó por Banfield y jugó en el fútbol europeo y, luego, en Independiente. El exdefensor de la selección argentina no pudo cumplir su sueño de vestir la camiseta de Boca.

Por otro lado, al nacer en Tenerife y haberse criado en España, Nico no conoció el fútbol formativo argentino y no hizo declaraciones públicas sobre sus preferencias futbolísticas.

En cuanto a su temporada, tras salir del Real Madrid primero a préstamo y luego traspasado al Como de Italia, Paz ya lleva seis goles y ocho asistencias en 15 partidos, lo que marca un gran desempeño hasta el momento.