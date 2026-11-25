La Estación venció a Liniers, se quedó con el Torneo Clausura de la Liga del Sur y, también, se consagró campeón anual.

El conjunto ferroviario se impuso por penales (5 a 3), tras igualar 2 a 2 en el tiempo regular y luego de estar 2 a 0 abajo, en el partido disputado en el gimnasio del Don Bosco.

Los goles del tiempo regular los anotaron Diego Romano Diego y Gastón Akerman (para La Estación) y Sangronis Valentin y Tamargo Francisco (para Liniers).

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Mientras que en la tanda de penales para el campeón marcaron Carunchio, Sepúlveda, Ackerman, Kerman y Ceminari.

En tanto para el Chivo acertaron Tomasseti, Tamargo, Larralde y Sangronis. Además, Piettis estrelló su remate en el palo.

De esta manera, La Estación se adjudicó el torneo anual ya que también se había quedado con el Torneo Apertura.

*A esperar

En la definición del Torneo Clausura de Reserva, Liniers derrotó por penales a Los 3 Chiflados y forzó la final extra.

El Chivo se impuso en la tand luego de empatar 1 a 1 durante el partido.