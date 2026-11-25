Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando el río suena…

Después de que el club anunciara ayer la salida de Diego Cochas como Director Técnico del plantel profesional de Villa Mitre en el Federal A, el nombre de un “viejo” conocido de la casa empezó a circular con insistencia en las distintas redes sociales el mundo tricolor.

Nobleza obliga, hoy me comuniqué con él: “Un allegado a la dirigencia me hizo una consulta vía WhatsApp, me preguntó por mi situación laboral y le contesté que estaba sin trabajo, pero a partir de ahí no me llamaron como para avanzar ni me hicieron una propuesta oficial”, relató, desde Rosario, Alberto Osvaldo Boggio, ex jugador, entrenador y coordinador de la Villa.

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Aunque los hinchas repliquen e insistan de que es el candidato ideal para tomar las riendas del conjunto principal, el “Corto”, que el lunes rescindió contrato con Boca Unidos de Corrientes (fue el DT en el Federal A), aclaró: “No quiero generar falsas expectativas ni ilusionarme porque del club no se contactaron conmigo”, confesó, quien todavía tenía que cerrar la parte legal y económica con la institución boquense, que fue eliminada de la divisional el 25 de octubre pasado por el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.

¿Qué fue lo que sucedió? El sueño de Boca Unidos llegó a un final abrupto y de la peor manera. Tras la suspensión del encuentro de ida frente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Tercera Etapa de la Reválida, el ente de penas deportivo del torneo dictó una dura resolución, determinando la eliminación directa del conjunto correntino de la competencia.

El fallo responsabilizó al club por el comportamiento reprochable de sus simpatizantes, quienes arrojaron bombas de estruendos al campo de juego. El incidente ocurrió el pasado domingo 25 de octubre, cuando transcurrían 39 minutos del primer tiempo y el marcador se encontraba empatado sin goles.

El artefacto pirotécnico afectó la integridad física de los futbolistas visitantes Nicolás Dormisch y Mario Dauría, quienes debieron ser trasladados en ambulancia a un centro médico.

Ante los informes arbitrales y los registros audiovisuales que evidenciaron la falta, el Tribunal aplicó rigurosamente el reglamento y le dio el partido por perdido a la institución correntina, decretando su eliminación de la llave y otorgando la clasificación a Gimnasia.

Adicionalmente, se impuso una sanción que incluye la clausura del estadio Leoncio Benítez por tres fechas y una multa económica equivalente a cien entradas generales por el mismo período de partidos.

Por todo lo expuesto, Boggio no llegó a un acuerdo (ni económico ni por el proyecto futbolístico) para continuar en el aurirojo y espera volver a Bahía, donde, entre febrero de 2024 y enero de 2026, fue el Coordinador General del Fútbol juvenil y menor de Villa Mitre.

“No quiero adelantarme a nada, no di notas periodísticas ni tuve contactos con gente de Bahía vinculada a Villa Mitre”, ratificó el ex lateral volante de 57 años que también vistió los colores de Estudiantes LP, Los Andes, Juventud Antoniana, Tiro Federal de Rosario y San Martín de Tucumán.

En el trico (Argentino "A" 1996/97, "B" Nacional 1999/00 y 2000/01 y Liga del Sur) disputó 124 encuentros y marcó 19 goles (12 de ellos de penal).

En la entidad villamitrense también comenzó su camino como DT. Asumió en el Argentino "A" 2004/05 y dirigió en el certamen de la Liga del Sur de 2004. Totalizó 30 cotejos, con 8 victorias, 14 empates y 8 caídas.

Y fue Olímpico

Pese a no disputar ningún encuentro, Boggio, formado futbolísticamente en Rosario Central, integró el seleccionado olímpico de fútbol en los Juegos Olímpicos de Seúl (Corea del Sur), en 1988.

Al año siguiente, en el mes de febrero, vistió la celeste y blanca en el Mundial Sub 20 disputado en Arabia Saudita. Participó en cuatro encuentros (ante España, Noruega, Irak y Brasil).