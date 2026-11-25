Leonardo Ponzio volverá a contar con Gonzalo Montiel en River para el partido contra Instituto por los cuartos de final del Torneo Clausura, tras haber cumplido la fecha de suspensión que le quedaba luego de su expulsión ante Boca.

El lateral derecho reemplazará en el once a Giovanni González, al tiempo que el cuerpo médico y el propio DT evaluará los estados de Marcos Acuña y Lucas Beltrán, quienes sufrieron sendas molestias en el duelo ante Lanús por los octavos de final.

Mientras el lateral izquierdo tuvo una molestia muscular en su aductor izquierdo, el delantero tuvo una entorsis en su tobillo derecho. En el segundo tiempo salieron reemplazados por Francisco Ortega y Sebastián Driussi, respectivamente.

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Justamente esos son los dos únicos posibles cambios que evalúa Ponzio para jugar en el Estadio Monumental de Alta Córdoba el fin de semana. Tanto Ortega como Driussi ofrecieron argumentos futbolísticos sólidos para pelear el puesto y defenderlo en cancha.

Por el contrario, lo de Montiel es indiscutible: es el lateral titular y solamente se perdió los encuentros ante Aldosivi y ante Lanús a raíz de su expulsión en el Superclásico. El Tribunal de Disciplina redujo la pena original de tres fechas a dos, tras el descargo del jugador y del club.

El probable once

Ponzio tiene muy claro que buscará afianzar el juego del equipo tras la victoria 3 a 1 contra Lanús, a pesar de algunos momentos en los que no se vio tanto vuelo futbolístico. Salvo las dudas por lesiones, no tocará el resto del once inicial.

En ese sentido, River contra Instituto formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Francisco Ortega; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán o Sebastián Driussi. (NA)