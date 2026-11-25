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San Francisco y Huracán se metieron en las semifinales del torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El Santo superó en el Gustavo Novoa a Tiro Federal por 3 a 2, tras remontar un 0-2.

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Patricio Muñoz, Federico Timi y Sebastián Alfonsín anotaron para el Celeste.

Federico Mancinelli y Juan José Dietz facturaron para el aurivioleta.

San Francisco cruzará ante Libertad (1 de la general) en una de las semifinales.

Por su parte, Huracán venció 3 a 0 a Sporting en el Bruno Lentini.

Iván López, César Panduro y Francisco Pereyra facturaron para el Globo, que ahora chocará ante Pacífico de Cabildo (2) en la otra semi.