Senior liguista: San Francisco y Huracán se metieron en las semifinales del Clausura
El Santo venció a Tiro 3 a 2 y chocará ante Libertad, mientras que el Globo superó a Sporting 3 a 0 y se medirá ante Pacífico de Cabildo.
San Francisco y Huracán se metieron en las semifinales del torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur.
El Santo superó en el Gustavo Novoa a Tiro Federal por 3 a 2, tras remontar un 0-2.
Patricio Muñoz, Federico Timi y Sebastián Alfonsín anotaron para el Celeste.
Federico Mancinelli y Juan José Dietz facturaron para el aurivioleta.
San Francisco cruzará ante Libertad (1 de la general) en una de las semifinales.
Por su parte, Huracán venció 3 a 0 a Sporting en el Bruno Lentini.
Iván López, César Panduro y Francisco Pereyra facturaron para el Globo, que ahora chocará ante Pacífico de Cabildo (2) en la otra semi.