Finalmente, el Estadio Único Madre de Ciudades será la sede de la final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Platense.

El cotejo se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, a las 20.

Luego de que se barajaran Rosario, Córdoba y Mendoza como posibilidades, la organización del torneo decidió que se dispute en Santiago del Estero.

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En los próximos días se pondrán a la venta las entradas.

El club Xeneize tendrá aproximadamente 30 mil localidades, mientras que el Calamar contará con una cifra cercana a las 10 mil.