Tiene fecha, hora y lugar la final de la Copa Argentina entre Boca y Platense
Se jugará el próximo miércoles 2 de diciembre a las 20, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
Finalmente, el Estadio Único Madre de Ciudades será la sede de la final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Platense.
El cotejo se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre, a las 20.
Luego de que se barajaran Rosario, Córdoba y Mendoza como posibilidades, la organización del torneo decidió que se dispute en Santiago del Estero.
En los próximos días se pondrán a la venta las entradas.
El club Xeneize tendrá aproximadamente 30 mil localidades, mientras que el Calamar contará con una cifra cercana a las 10 mil.