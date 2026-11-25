La selección argentina Sub 17 avanzó a los 16avos. Mundial 2026 de la categoría tras igualar por 3 a 3 con Dinamarca al finalizar dentro de los mejores terceros.

Con los tantos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz, el equipo argentino consiguió el tercer puesto del Grupo C, por lo que se metió casi milagrosamente en la siguiente instancia.

El equipo comandado técnicamente por Diego Placente cayó por 2 a 0 en el debut ante Australia, le ganó a Mozambique por 2 a 1 e igualó por 3 a 3 ante los daneses en la fase de grupos del Mundial disputado en Qatar.