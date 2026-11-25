San Francisco se metió entre los cuatro mejores del torneo Clausura del fútbol Senior de la Liga del Sur. Venció a Tiro Federal 3 a 2 y ahora chocará en semis ante Libertad. Sebastián Alfonsín fue uno de los autores de los goles del Santo, que dio otro campanazo.

"Fue un partido durísimo porque, la verdad, que Tiro Federal juega muy bien. Arrancamos 2 a 0 abajo, con viento en contra, y ellos lo aprovecharon. Pero descontamos en el primer tiempo, que fue importante. Y tenemos muchos jugadores que van para adelante como locos", le contó Seba a El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Este es la primera vez que estoy jugando el Senior de la Liga. Llegué por intermedio de amigos que me invitaron y la verdad que hay un grupo bárbaro", amplió.

Seba también contó que su hijo está jugando en las infantiles de River Plate y de la semi que se viene ante Libertad.

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