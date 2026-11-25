Los cuartos de final del Torneo Clausura se jugaría entre sábado y domingo, y ya se conoce un borrador con los horarios de los cuatro partidos correspondientes.

La nueva fase del campeonato argentino la inaugurarán Vélez e Independiente, que se enfrentarán en Liniers el sábado a las 20.

Luego, a las 22, jugarán Instituto contra River en el Estadio Monumental de Alta Córdoba.

Mientras que el domingo se enfrentarán Rosario Central contra Barracas desde las 17:45 en el Estadio Gigante de Arroyito.

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Más tarde, a las 22, Independiente Rivadavia o Boca (juegan esta noche) enfrentarán a Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el caso de que avance el Xeneize, el "Lobo" deberá visitar La Bombonera. Por el contrario, si la Lepra mendocina pasa a cuartos, el choque tendrá lugar en el Bosque de La Plata.

Al igual que en la instancia anterior, todos los partidos contarán con tiempo extra y penales en caso de que no pueda romperse el empate antes.

Luego de los cuartos de final, se prevé que las semifinales se jueguen entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre.

Una semana más tarde, el domingo 12, tendrá lugar la gran final en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata.