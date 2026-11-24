Con 8 goles en partidos decisivos, Rodrigo Palacio lidera el registro histórico de Boca en finales internacionales. La marca acompaña una etapa en la que ganó 8 títulos con el club: tres locales y cinco fuera del país.

El delantero bahiense surgido en Bella Vista dejó una marca en el mundo xeneize y hoy el hincha reconoce su paso exitoso por el club, sobre todo después de la obtención de la Copa Sudamericana que el equipo del “Vasco” Arruabarrena consiguió en Barranquilla tras el 2-0 a Atlético Mineiro.

El primer gol del “Pala” en una final llegó frente a Pumas de la UNAM, por la Sudamericana 2005. Un año más tarde, por la Recopa Sudamericana, le convirtió tres veces a San Pablo: dos en el choque de ida y uno en la vuelta.

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En 2007 abrió el marcador ante Gremio en la final de la Copa Libertadores. Ese mismo año también anotó frente al Milan en el Mundial de Clubes: su gol igualó el encuentro, aunque el xeneize terminó perdiendo.

Palacio completó su cuenta en finales con un doblete ante Arsenal de Sarandí, en la Recopa Sudamericana 2008. Cinco de sus ocho goles fueron en finales de ese certamen, donde también es el máximo goleador histórico de la entidad auriazul.

El registro de Palacio está por encima del de Martín Palermo, que marcó 4 tantos en finales con Boca: dos ante el Real Madrid en la Copa Intercontinental 2000, uno contra Bolívar en la Sudamericana 2004 y otro frente a San Pablo en la Recopa Sudamericana 2006.

También supera al actual presidente boquense, Juan Román Riquelme, que convirtió 3 goles en la final de la Copa Libertadores 2007 ante Gremio, con un tanto en la ida y dos en la vuelta. Su otro “poroto” en una final fue contra Arsenal de Sarandí, por la Recopa Sudamericana 2008.

Otro histórico de Boca, Ernesto Mastrángelo, anotó 3 goles en finales: dos en la Copa Intercontinental 1977 y uno en la Copa Libertadores 1978. Esos registros ponen en perspectiva la marca de Palacio, protagonista de una etapa gloriosa del club.