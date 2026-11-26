Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Se disputan, desde las 21, los segundos partidos de las series semifinales correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", las cuales comenzaron con triunfos visitantes.

En el Hernán Sagasti, Liniers (1) recibirá a Bahiense del Norte (0) y en el Daniel Lacunza, Leandro N. Alem (1) hará lo propio frente a Pacífico (0).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De esta manera, en caso de repetir hoy los locales automáticamente se convertirán en finalistas -serie que será al mejor de cinco-, de lo contrario habrá tercer partido y definitivo el próximo lunes.

El ganador de este segundo tramo jugará la Súper final ante Napostá, al mejor de tres. Los de la Avenida adquirieron ese derecho por haberse adjudicado el primer tramo.

Liniers (1)-Bahiense (0)

Liniers (8º) buscará repetir frente a Bahiense del Norte (3º), ahora en su cancha, donde dirigirán Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

El albinegro -que ganó el primer juego con un triplazo de Agustín Dottori- lleva tres victorias consecutivas y cuatro en los últimos cinco partidos. En playoffs anotó 64, 67, 78 y 64 puntos.

"El equipo defensivamente sigue haciendo el máximo esfuerzo, en este caso con Bahiense intentando dificultar el circuito ofensivo de sus tres armas principales que son Lamonega, Muzi y Hollender. Y en ataque, si bien no fue nuestro mejor partido, creo que estuvimos ordenados en muchos pasajes del juego, y eso demuestra que a pesar de algunas lagunas mantuvimos la calma que fue importante para llegar al final cerrado", analizó Mauricio Vago, DT de Liniers.

"En cuanto al próximo partido -agregó- necesitamos mantener nuestra intensidad defensiva e intentar fluir un poco más en ataque, ya sea corriendo o en ataque estacionado".

Bahiense, por su parte, perdió los últimos tres partidos como visitante, ante Napostá (85-57), Pacífico (82-73) y Villa Mitre (95-72, 64-64).

La última victoria en esa condición la consiguió justamente en el Sagasti, superando a Liniers, 84-59 en la séptima fecha.

En playoffs, ofensivamente fue disminuyendo su goleo, convirtiendo 95, 74, 70 y 63 puntos.

"Liniers es un muy buen equipo, con mucha experiencia en playoffs y tiene los puestos muy bien cubiertos, así que sabíamos que el -primer- partido iba a resolverse por detalles", señaló Alejandro Navallo, entrenador de Bahiense.

"Sufrimos 11 segundos nefastos, con muchos errores, malas decisiones y lo perdimos", asumió el Colo.

"Tendremos que mejorar algunas situaciones defensivas y mucho en ofensiva, como más pases, cortinas, correr mucho más y atacar más el aro. Preparados estamos, hay que estar listos, que es una decisión", señaló Navallo.

Historial

Ganador Cancha

Bahiense: 82-64 Bahiense (primer tramo)

Bahiense: 84-59 Liniers (primer tramo)

Liniers: 64-63 Bahiense (semis segundo tramo)

Accesos

El público local accederá por Avenida Alem y los visitantes lo harán por 12 de Octubre.

L.N. Alem (1)-Pacífico (0)

Leandro N. Alem (7º) intentará continuar con su firme andar, recibiendo a Pacífico (5º), con arbitraje de Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Néstor Schernenco.

El verdirrojo suma ocho victorias en fila y, de repetir esta noche igualará la mejor racha de la temporada, la cual consiguió Estrella, entre las fechas 4 y 11 del primer tramo, más el juego 1 de cuartos.

Alem en el segundo tramó ganó cinco de los seis partidos como local, sufriendo la única derrota ante Estrella, 93-73.

En los últimos cuatro partidos convirtió 82 puntos (en dos oportunidades), 86 y 81, mientras que recibió 65, 77, 76 y 75.

"El primer juego lo ganamos desde la defensa, especialmente en los últimos cuatro minutos, y Pacífico llevaba 60 puntos, sabiendo que son un equipo con mucha anotación", señaló el entrenador Hernán Jasen.

"Para el segundo partido las claves serán imponer nuestro ritmo de juego durante 40 minutos, volver a defender igual o mejor que en el primer partido y controlar el rebote", puntualizó "Pancho".

Pacífico, por su parte, ganó sus dos partidos de visitante que jugó en cuartos, ante Pueyrredón. Y arrastra tres victorias en las últimas cuatro presentaciones fuera del William Harding Green.

"El primer juego me dejó que es una serie abierta y cualquiera de los dos equipos puede ganar. Tenemos que ser conscientes de que los cinco iniciales de ellos juegan bien, tienen talla grande y mucha dinámica", detalló Mauro Richotti, entrenador del verde.

"Tenemos que mejorar en las entradas a los cuartos. Creo que en el primero y en el tercero entramos muy displicentes por tratarse de una semifinal. Y, obviamente, ver cómo hacer para que (Jean-Luc) Wilson no nos provoque tanto daño. Y nosotros mejorar el porcentaje de tiros libres y algunos tiros de cancha, lo cual nos hubiera ayudado a estar más en juego y hasta, quizás, ganarlo. Iremos preparados", avisó el DT.

Historial

Ganador Cancha

L.N. Alem: 90-83 L.N. Alem (primer tramo)

L.N. Alem: 106-97 Pacífico (reclasificación)

Pacífico: 81-67 L.N. Alem (reclasificación)

L.N. Alem: 84-80 Pacífico (reclasificación)

Pacífico: 113-105 Pacífico (segundo tramo)

L.N. Alem: 81-75 Pacífico (semifinales)

Entradas

En Alem se expenderán entradas anticipadas desde las 20.

Mientras que en Pacífico se venderán, en la secretaría, de 8 a 12 y de 16 a 19.30.

El público visitante accederá por calle Azara.