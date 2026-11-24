"No he tenido muchas definiciones así, una, de chico cuando estaba en El Nacional, hace muchos años. Anoche se me dio y uno lo disfruta más porque se ganó", dijo Agustín Dottori, en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El escolta se refería al triple que convirtió a falta de dos segundos y que le dio la victoria a Liniers sobre Bahiense, 64-63, en el inicio de las semifinales del segundo tramo de la LBB Oro.

"Mauri (Vago) se gastó un minuto faltando 50 segundos y nos dijo que lo hacía para bajar un poco el ritmo y cerrarlo más tranquilos el partido. Miré el tiempo, quedaban seis segundos y dije, 'cuando salgo la tengo que sacudir'. Ya me habían retado un poco porque no la había tirado en situaciones anteriores", contó.

La serie se juega al mejor de tres, siendo el jueves la revancha en el Hernán Sagasti.

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"Cada partido es importante, sabemos que este lo pudimos cerrar bien, pero no está nada superado; hay que mantener la cabeza fría y estar atentos, más que nada en defensa", avisó Agustín.

En los últimos tres partidos a Liniers le anotaron 55, 69 (ambos en la serie con Estrella) y 63.

"Defensivamente estamos muy bien desde la serie con Estrella y por eso creo que no se notó tanto el mal partido que tuvimos en ataque. No tenemos fluidez, un juego suelto, sale todo muy trabado. Pero es muy meritorio dejar a Bahiense en menos de 70 puntos", resaltó Dottori.

Si bien Agustín está disfrutando el presente, sobre el final de la fase regular, cuando cayeron al séptimo lugar reconoció que "prácticamente me veía afuera de los playoffs".

Esta temporada el albinegro se reforzó convenientemente, aunque después de muchos años empezó a darle protagonismo a los jugadores propios más jóvenes.

"En base a lo que se había armado y a lo que se planeó, Mauri (Vago) buscó darle minutos a los chicos del club, que juegan muy bien y vienen buscando protagonismo. El año y el proyecto de este año está más que cumplido. Obviamente uno quiere terminar lo más arriba posible y si se puede jugar la final extra con Napostá estaría espectacular, pero hay que ser consciente de lo que se planea y ver lo lejos que se puede llegar", asumió.

Y, en tal sentido, resaltó el cuidado de los más jóvenes: "Trato de dar el máximo en acompañar a los chicos y darles confianza. Por eso en estas definiciones uno tiene asumir la responsabilidad, que puede salir bien o no, pero somos un equipo".

Algo a resaltar también y haciéndolo extensivo al resto de las series que se vienen disputando, es la conducta del público en general.

"Hoy estoy en Liniers y doy todo por Liniers, lo que hace uno en el lugar que le toca estar. Y más allá del fanatismo está buenísimo que cada hincha vaya a alentar por su club, sin afectar al jugador rival, porque al otro año te pueden estar abrazando", opinó Dottori.

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