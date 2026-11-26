Laprovíttola será el líder del equipo. Foto: archivo-La Nueva.

Argentina recibe a Bahamas, desde las 21.40, en el Espacio DAM de Zárate, en el primer partido de los últimos dos como local de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2027.

En tanto, el domingo será local ante Canadá, a las 18.10. Televisan TyC Sports y DSports.

La albiceleste llega con 6 victorias y 2 derrotas en el Grupo F, dependiendo de sí mismo (debería ganar los dos) para clasificar al Mundial.

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De todos modos, el equipo que dirige el cordobés Pablo Prigioni sufrirá tres sensibles bajas de los lesionados Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, la columna vertebral.

En consecuencia, los que estarán para defender esta posibilidad de clasificación serán Nicolás Laprovittola, Juani Marcos, Nico Brussino, Juan Pablo Vaulet, Alex Negrete, Gonzalo Corbalán (todos provenientes del exterior), más José Vildoza, Francisco Cáffaro y Leo Lema, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Agustín Cáffaro y Gonzalo Bressan, participantes en la Liga Nacional.

La visita

Los bahameños son dirigidos por Mikhail McLean y llegaron con 10 jugadores.

Entre sus jugadores, no tendrá a los principales de la NBA, como Buddy Hield (Chicago), Deandre Ayton (Washington Wizards) y VJ Edgecombe (Philadelphia), más Eric Gordon. Tampoco estarán Kai Jones, Isaiah Mobley y Franco Miller Jr.

Posibilidades

Clasifican al Mundial los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto.

Si Argentina gana los dos partidos clasificará automáticamente. En tanto que si supera a Bahamas y pierde frente a Canadá tendrá que aguardar que Panamá le gane a los bahameños.

En caso de perder, definirá la clasificación en febrero, cuando visite a Puerto Rico y Bahamas.

Hoy se miden, además del partido de Argentina, a las 19.10, Uruguay-Canadá y 22.40, Panamá-Puerto Rico.

Posiciones Grupo F

Canadá lidera la zona F con 16 puntos (8-0), Uruguay y Argentina suman 14 (6-2), Bahamas es cuarto con 12 (4-4), cierran Puerto Rico y Panamá con 10 (2-6).

Domingo 29: Argentina-Canadá, Panamá-Bahamas y Puerto Rico-Uruguay.

Jueves 25 de febrero: Canadá-Panamá, Bahamas-Uruguay y Puerto Rico-Argentina.

Domingo 28 de febrero: Canadá-Uruguay, Bahamas-Argentina y Puerto Rico-Panamá.

Grupo E

En el grupo E lidera Estados Unidos con 7-1 y lo siguen Dominicana (6-2), Brasil (6-2), México (3-5), Colombia (3-5) y Chile (2-6).