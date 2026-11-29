Las banderas ya están en lo alto del Espacio DAM de Zárate. Foto: CAB.

Argentina podría confirmar hoy mismo su clasificación al Mundial de Qatar 2027, si logra ganarle a Canadá, partido que comenzará a las 18.10, en el Espacio DAM de Zárate, donde el jueves la albiceleste superó a Bahamas, por 102 a 65.

De esta manera, el triunfo al equipo que conduce Pablo Prigioni lo dejó a una victoria del objetivo.

Y hoy intentará esa victoria que le falta (en tres partidos por delante), porque tras este juego cerrará la ventana en Puerto Rico, de visitante, el 28 de febrero y contra Bahamas de visitante, el 1 de marzo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Nuevamente Argentina hoy no tendrá a Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, los tres lesionados.

Los otros dos partidos del grupo, son Panamá-Bahamas, a las 20.10 y Puerto Rico-Uruguay, 21.10.

Argentina

Nº1) Francisco Cáffaro

Nº6) Juan Marcos

Nº8) Nicolás Laprovíttola

Nº9) Nicolás Brussino

Nº10) Gonzalo Corbalán

Nº11) José Vildoza

Nº15) Carlos Rivero

Nº17) Leonardo Lema

Nº18) Gonzalo Bressan

Nº22) Juan Pablo Vaulet

Nº25) Agustín Cáffaro

Nº44) Alex Negrete

Canadá

Nº0) Jahvon Blair

Nº2) Trae Bell-Haynes

Nº3) Stefan Smith

Nº6) Aaron Best

Nº13) Kelly Olynyk

Nº14) Charles Bediako

Nº21) Thomas Scrubb

Nº25) Kadre Gray

Nº29) Koby McEwen

Nº31) Enoch Boakye

Nº54) Thomas Kennedy

Nº55) David Muenkat