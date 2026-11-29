Argentina quiere festejar mucho más que un triunfo esta tarde en Zárate
Una victoria ante Canadá le dará la clasificación anticipada al Mundial de Qatar 2027.
Argentina podría confirmar hoy mismo su clasificación al Mundial de Qatar 2027, si logra ganarle a Canadá, partido que comenzará a las 18.10, en el Espacio DAM de Zárate, donde el jueves la albiceleste superó a Bahamas, por 102 a 65.
De esta manera, el triunfo al equipo que conduce Pablo Prigioni lo dejó a una victoria del objetivo.
Y hoy intentará esa victoria que le falta (en tres partidos por delante), porque tras este juego cerrará la ventana en Puerto Rico, de visitante, el 28 de febrero y contra Bahamas de visitante, el 1 de marzo.
Nuevamente Argentina hoy no tendrá a Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, los tres lesionados.
Los otros dos partidos del grupo, son Panamá-Bahamas, a las 20.10 y Puerto Rico-Uruguay, 21.10.
Argentina
Nº1) Francisco Cáffaro
Nº6) Juan Marcos
Nº8) Nicolás Laprovíttola
Nº9) Nicolás Brussino
Nº10) Gonzalo Corbalán
Nº11) José Vildoza
Nº15) Carlos Rivero
Nº17) Leonardo Lema
Nº18) Gonzalo Bressan
Nº22) Juan Pablo Vaulet
Nº25) Agustín Cáffaro
Nº44) Alex Negrete
Canadá
Nº0) Jahvon Blair
Nº2) Trae Bell-Haynes
Nº3) Stefan Smith
Nº6) Aaron Best
Nº13) Kelly Olynyk
Nº14) Charles Bediako
Nº21) Thomas Scrubb
Nº25) Kadre Gray
Nº29) Koby McEwen
Nº31) Enoch Boakye
Nº54) Thomas Kennedy
Nº55) David Muenkat